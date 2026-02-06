Erdoğan'ın uçağındaki gazeteciler ve gazetecilik faaliyetleri tartışılmaya devam ediyor. Sözcü yazarı Emin Çölaşan, uçaktaki gazetecilere tepki gösterdi. Çölaşan, "Uçakta yer alan ve hemen hiçbirini bilmediğimiz o yandaş gazeteciler eğer gerçekten gazeteci iseler, çıksınlar ortaya ve bu soru-yanıt rezaletini kamuoyuna açıklasınlar. Gazetecilik namusunu böyle ulu orta çiğnetmesinler" dedi.

Çölaşan'ın Erdoğan'ın uçağındaki gazetecilere tepkisi şu şekilde:

Recep Tayyip’in Saray kadrosu tarafından önceden hazırlanan yazılı metin medyaya servis edildi ve dün başta iktidarın zurnası TRT olmak üzere çok sayıda haberde fotoğraflarıyla birlikte yer aldı...

Ve böylece milletçe bir kez daha kandırılmış olduk. Hayali soruları ve hayali yanıtları böylece bir kez daha görmüş olduk.

Ama burada asıl utanması gerekenler, o beleş dış gezilere katılan ve ağırlanan sözüm ona gazetecilerdir.

Recep Tayyip’in dış gezilerine ceplerinden bir kuruş çıkmadan katılırlar, gidilen ülkelerde gezip tozarlar ve bu arada Recep Tayyip’e soru sormuş olurlar!

Sözüm ona sorular gerçek bir komedidir...

Örneğin “Depremden bu yana sadece üç yıl geçti ama siz 450 bin konutu vatandaşlarımıza teslim etmeyi başardınız...”

Nerede o 450 bin konut, nerede?

Uçakta yer alan ve hemen hiçbirini bilmediğimiz o yandaş gazeteciler eğer gerçekten gazeteci iseler, çıksınlar ortaya ve bu soru-yanıt rezaletini kamuoyuna açıklasınlar. Gazetecilik namusunu böyle ulu orta çiğnetmesinler.

Olmaz ki, yapamazlar ki, aksi takdirde mamaları kesilir."