YouTube kanalı üzerinden ekonomi ve siyaset gündemine dair açıklamalarda bulunan gazeteci Emin Çapa, Türkiye’deki enflasyon ve yoksulluk sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.

“ENFLASYONUN NEDENİ ERDOĞAN’DIR”

Emin Çapa, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyonun Nedeni Erdoğan. Yoksulluğunuzun, 5 yıl önceye göre daha fakir olmanızın, 10 yıl önceye göre daha fakir olmanızın nedeni Recep Tayyip Erdoğan. Mehmet Şimşek değil. Bu kadar. Mehmet Şimşek atanmış bir insan. Onu oraya atayan biri var. Ve onu oraya neden atadığını da hepimiz biliyoruz.”

Çapa, sözlerini “Ben politik doğrucu değilim. Lafı dolandırmadan açık açık söylüyorum” diyerek sürdürdü.

“YOKSULLAŞTIRMA ÜZERİNE KURULU”

Hükümetin enflasyonla mücadele programını da sert şekilde eleştiren Emin Çapa, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinin bazı temel taşları vardı. Mehmet Şimşek’in açıkladığı program şunu söylüyordu: Emekliler, işçiler, yoksullar, esnaf ve çiftçiyi o kadar yoksullaştıracağım ki bunlar gidip mal alamayacaklar. Bunlar mal alamayınca talep kısılacak. Talep kısılınca enflasyon düşecek. Olayın mantığı buydu.”

Çapa’ya göre program, dar ve sabit gelirlileri bilinçli olarak yoksullaştırarak talebi baskılamayı hedefliyor.

“SARAY AHALİSİNE TASARRUF YAPTIRAMIYORUZ”

Tasarruf tedbirlerini de eleştiren Emin Çapa, şu değerlendirmede bulundu:

“Saray ahalisine biz tasarruf yaptıramıyoruz. Saray ahalisine tasarruf yaptırmadığınız zaman ne oluyor? Dönüp vergiler yoluyla birinin beline vurmanız lazım. Çiftçinin, emekçinin, asgari ücretlinin, yoksulun, esnafın beline vurmanız gerekiyor.”

DOLARİZASYON VE TARIM POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

AKP’nin 20 yıllık iktidarında dolarizasyon sorununun çözülmediğini vurgulayan Çapa, şunları söyledi:

“Türkiye 20 küsur yıllık AKP iktidarında, AKP’den önce de dolarize bir ülkeydi burası ama AKP 20 küsur yıl boyunca bunu değiştirmek için zerre bir şey yapmadı. Kimse yalan söylemesin… Ekonominin içindeki hiç kimse bana yalan söylemesin.”

Tarım sektörüne yönelik eleştirilerini de dile getiren Emin Çapa, “Hele tarım zaten terk edildi” dedi ve ekledi:

“Bana yalanlar okumayın. ‘Türkiye’nin milli hasılası şu kadar da tarımda bu kadar.’ Milli hasılası senin kadar olmayan ülkelerde gıda enflasyonu niye böyle değil o zaman? Geç bunları. Git emekliye sor bakayım.”

Hükümetin izlediği politikaların özellikle emekliler, işçiler, esnaf ve çiftçileri hedef aldığını iddia eden Çapa, dolarizasyon ve tarım alanındaki yapısal sorunların da 20 yılda çözülmediğini savundu.