UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Inter Turku ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de yeni transfer Emin Bayram, mücadele sonrası turu geçeceklerine inandığını söyledi.

Başakşehir formasıyla ilk golünü kaydeden 23 yaşındaki stoper, kulübe katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

'BAŞAKŞEHİR'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Takımdaki ortamdan övgüyle bahseden Emin Bayram, "Öncelikle Başakşehir'e geldiğim için çok mutluyum. Daha önce bu konuyla ilgili hiçbir şey söylememiştim ama gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Çünkü takımda çok güzel bir hava var." ifadelerini kullandı.

'BİR 90 DAKİKAMIZ DAHA VAR'

İlk maçta galibiyeti kaçırdıklarını dile getiren 22 yaşındaki futbolcu, "Bugün gerçekten iyi bir oyun ortaya koyduk. Avrupa maçları iki ayaklı oynanıyor. Evimizde avantajı almak istiyorduk ama maç 1-1 bitti. Sorun yok. Önümüzde bir 90 dakikamız daha var, hatta belki daha fazlası. Şimdi ona hazırlanacağız. Elimizden geleni yapıp inşallah turu atlayacağız." dedi.

'ÇALIŞTIKLARIMIZI SAHAYA YANSITTIK'

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten Emin Bayram, "Rakipte çalıştığımız şeyleri gördük. Biz de antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. İyi de oynadığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

'KOŞULLAR FARK ETMEZ'

Rövanş öncesi iddialı konuşan milli savunmacı, "Saha koşulları ya da hava koşulları bizim için önemli değil. Biz elimizden geleni yapıp tur atlayacağız." ifadelerini kullandı.