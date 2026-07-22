RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk etti.

Emin Bayram imdada yetişti: Başakşehir turu Finlandiya'ya bıraktı - Resim : 1

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 16. dakikada Clinton Jephta'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı.

Emin Bayram imdada yetişti: Başakşehir turu Finlandiya'ya bıraktı - Resim : 2

EMİN BAYRAM'DAN İLK GOL

İkinci yarıya baskılı başlayan Başakşehir, yeni transferi Emin Bayram'ın 54. dakikada kornerden Yusuf Sarı'nın ortasını kafa vuruşuyla gole çevirmesiyle skoru eşitledi.

Golden sonra oyunun kontrolünü tamamen eline alan Nuri Şahin'in öğrencileri rakip kalede önemli baskı kurmasına rağmen aradığı ikinci golü bulamadı.

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Emin Bayram imdada yetişti: Başakşehir turu Finlandiya'ya bıraktı - Resim : 4

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Emin Bayram imdada yetişti: Başakşehir turu Finlandiya'ya bıraktı - Resim : 5

TUR RÖVANŞA KALDI

Bu sonucun ardından UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki eşleşmenin kaderi Finlandiya'da oynanacak rövanş maçına kaldı.

Emin Bayram imdada yetişti: Başakşehir turu Finlandiya'ya bıraktı - Resim : 6

Başakşehir ile Inter Turku arasındaki rövanş mücadelesi 30 Temmuz Perşembe günü Veritas Stadyumu'nda oynanacak.