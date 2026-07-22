RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 16. dakikada Clinton Jephta'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı.
EMİN BAYRAM'DAN İLK GOL
İkinci yarıya baskılı başlayan Başakşehir, yeni transferi Emin Bayram'ın 54. dakikada kornerden Yusuf Sarı'nın ortasını kafa vuruşuyla gole çevirmesiyle skoru eşitledi.
GOLLL! Temsilcimiz Başakşehir, Emin Bayram'ın kafa golüyle beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/0h3BRcLC5x— TRT Spor (@trtspor) July 22, 2026
Golden sonra oyunun kontrolünü tamamen eline alan Nuri Şahin'in öğrencileri rakip kalede önemli baskı kurmasına rağmen aradığı ikinci golü bulamadı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
TUR RÖVANŞA KALDI
Bu sonucun ardından UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki eşleşmenin kaderi Finlandiya'da oynanacak rövanş maçına kaldı.
Başakşehir ile Inter Turku arasındaki rövanş mücadelesi 30 Temmuz Perşembe günü Veritas Stadyumu'nda oynanacak.