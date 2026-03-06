Emin Alper’in Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı kazanan son filmi “Kurtuluş” vizyona girdi. Ancak filmin kendisi kadar, Alper’in ödül törenindeki duruşu ve sonrasında yaptığı açıklamalar da gündemden düşmüyor. Ünlü yönetmen, ödülü reddetme tartışmalarına BirGün’den Emrah Kolukısa’ya verdiği yanıtlarla son noktayı koydu.

“SARTRE REDDETSE DE ALDI SAYILDI”

Ödül reddetme eyleminin tarihsel örneklerine değinen Alper, bu durumun bir nevi “isim tescili” olduğunu vurguladı. Jean Paul Sartre örneği üzerinden durumu özetleyen Alper, meselenin sadece ödülü reddetmekle bitmediğini savundu:

“Çok açık konuşayım mı, ödülü reddetmek bana biraz şov gibi geliyor. Ödülü aldıktan sonra senin ismin tarihe ödül almış biri olarak geçecek, sen ister reddet ister reddetme. Jean Paul Sartre Nobel Ödülü aldı mı, almadı mı? Aldı. Nobel’i reddetti ama aldı, tarihe böyle geçti. Bir de ödül reddi senin kendinin aday olmadığı gibi durumlar uygulanacak bir şey. Yani Nobel’de olduğu gibi birileri seni arayıp bulup ödül verirse buna karşı çıkıp reddedebilirsin. Fakat senin başvurduğun bir yarışmada verilen ödülü almamak tam bir şov olurdu, çok da dürüstçe olmazdı.”

“YALNIZ DEĞİLSİNİZ” MESAJI BAKİ

Hatırlanacağı üzere Emin Alper, ödülünü alırken yaptığı konuşmada Gazze’den İran’daki baskı altındaki sanatçılara, Türkiye’deki tutsaklara kadar geniş bir kitleye selam göndermiş ve “Yalnız değilsiniz” demişti. Alper, ödülü reddetmek yerine o kürsüyü bu mesajları duyurmak için bir araç olarak kullanmayı tercih ettiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.