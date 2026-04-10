Proje sürecinde, bölge koşullarına uygun üzüm türlerinden temin edilen kalemlerle başlatılan çalışmalar, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde yüksek verimli fidanların yetiştirilmesiyle sonuçlandırıldı. Ardından bu fidanlar üreticilere dağıtılarak sahada dikimleri gerçekleştirildi.

Yetkililer, sağlanan bu desteklerin üretimde sürekliliği güçlendirdiğini ve üreticilerin kazançlarını artırmayı amaçladığını vurgularken, bağcılığın geliştirilmesine yönelik benzer projelerin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini dile getirdi.