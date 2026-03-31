Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı istikametinden Dereli Kaplıcaları yönüne giden karayolunun Leylek Kıranı mevkisinin alt kısmında toprak kayması meydana geldi.

Yolun alt tarafında yaşanan çökme ve beraberindeki heyelan, güzergahı kullanan sürücüler için tehlike oluşturmaya başladı.

Yağışlar ve arazi yapısının etkisiyle meydana geldiği tahmin edilen heyelanın, özellikle Leylek Kıranı olarak bilinen alanın hemen alt bölgesinde etkili olduğu öğrenildi. Yolun bir bölümünde oluşan çökme nedeniyle trafik akışının kontrollü sağlandığı belirtilirken, güzergahı kullanacak olan vatandaşların hız sınırlarına uymaları istendi.

Yetkililerin bölgede inceleme yaparak güvenlik önlemlerini artırması bekleniyor.