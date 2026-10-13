UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İngiliz ekibinin iç sahadaki performansını değerlendiren deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin kadro kalitesine dikkat çekti.

'FENERBAHÇE BÜYÜK BİR KULÜP'

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansını değerlendiren Unai Emery, "Fenerbahçe büyük bir kulüp. Çok büyük bir tarihe sahip. Geçmişte İstanbul'da oynadık, çok zor bir maç oldu. Bu sefer evimizdeyiz. Daha farklı bir kadroları, yeni bir teknik direktörleri var. Onların oyunlarını analiz ediyoruzz. Roma ile kendi sahalarında oynadılar, Roma da çok iyi bir takım. Lyon'u yenediler daha önce. İyi oyuncuları, iyi teknik direktörleri var. Avrupa'da iyi performans gösteriyorlar. Asensio, Guendouzi, Greenwood fantastik oyuncular. Kalecileri Ederson harika. Kaliteleri çok yüksek. Avrupa'da rekabet edebilme açısından çok iyiler. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyoruz." diye konuştu.

GORETZKA VE MAATSEN'İN DURUMUNU AÇIKLADI

Takımındaki sakatlık sorunlarına da değinen Emery, Ian Maatsen'in Fenerbahçe karşısında forma giyemeyeceğini belirtti. Leon Goretzka'nın ise maç kadrosunda bulunacağını ancak ağrıları nedeniyle oynayamayacağını söyledi.

Emery'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bazı oyuncular için olumsuz durumlar var. Sakatlıklar var. Çözümler bulmaya çalışacağız. Maatsen yarın olmayacak. Goretzka yarın kadroda olacak. Ağrıları olduğu için oynamayacak ama hafta sonu oynayabilir belki. Onana'yı düşünürsek bizimle antrenmanlara başladı, Şampiyonlar Ligi'nde oynayamamıştı. Madjo da antrenmanlara başladı. Umuyorum yarın olmasa da cumartesi oynamaya başlayacak. Sakatlıklar devam ediyor, bazıları sakatlanıyor, bazıları iyileşiyor. Nicolas Jackson bizimleyken nasıl hareket edeceğini, gücünü, hızını, becerilerini anlamalı. Kendini güçlü hissettiği pozisyonları bize gösterdi. Bizim istediğimiz şekilde gelişiyor. Bazı taktiklere, oyun stillerimize uyum sağlaması gerekiyor."

'VILLA PARK BİZİM KALEMİZ'

Aston Villa'nın bu sezon sahasında henüz galibiyet alamamasına da değinen İspanyol teknik adam, Fenerbahçe karşılaşmasını önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Gerçekçi bir durum içindeyiz, çalışıyoruz ama her şey yeterli değil. Takımla birçok konuşma yapıyoruz, videolarla gösteriyoruz, antrenmanlar yapıyoruz. Her maçta gelişim göstermeye çalışıyoruz. Villa Park'ta henüz bir galibiyet almadık. Bunu yapmak bizim için çok önemli. Yarın bir imkanımız var, gelişmek için... Oyuncuların kendilerine güvenli hissetmeleri çok önemli. Villa Park bizim için çok özel bir yer. Taraftarlarımızla birlikte kalemiz burası. Kendimize 1982'de Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazandığını, 2 sene önce burada nasıl rekabet ettiğimizi hatırlıyoruz. Bunu oyuncularımla paylaşıyorum. Villa Park yine bizim ihtiyacımız olan enerjiyle dolacak. 1 tribün kapalı olduğu için daha az taraftarımız olacak. Bu bir bahane değil. Villa Park'taki normal sayımız olmadan oynamalıyız. Yapacağımız hep bu olacak." ifadelerini kullandı.