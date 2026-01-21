Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı kritik maç öncesi konuk ekip için Chobani Stadyumu'nda basın toplantısı düzenlendi.

EMERY: 'ZOR MAÇ OLACAK, FENERBAHÇE ÇOK İYİ TAKIM'

Kameraların karşısına geçen İspanyol teknik adam Unai Emery maçla ilgili "Tabii ki zor bir maç olacak. Fenerbahçe, çok iyi bir takım. İyi, kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var. Tutkulu bir atmosfer olacak. Bu maçı oynamayı bekliyoruz." diye konuştu.

'ASENSIO VE DURAN ÇOK İYİ OYUNCULAR'

Fenerbahçe'nin bir çok önemli oyuncusu olduğuna değinen Emery Aston Villa'dan eski öğrencileri Asensio ve Duran'a dikkat çekerek şunları söyledi:

"Asensio ve Jhon Duran iyi oyuncular. Asensio ile geçen sene birlikteydik. Bizde büyük performans gösterdi. Fenerbahçe, böyle kaliteli oyuncuları alabiliyor. İyi bir takım. Duran da aynı şekilde. Suudi Arabistan'a gitti ve buraya geldi. Rakibimize saygı duyuyoruz ama ikisini de durdurmak için elimizden geleni yapacağız."

EMILIANO MARTINEZ FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Son olarak tekımdaki eksikleri açıklayan deneyimli teknik adam, "Martinez, Kamara, McGinn, Allyson ve Barkley gelemedi." dedi.