Beyazperdedeki saf duruşu ve gönüllere dokunan buğulu sesiyle Emel Sayın, kuşaklar boyunca eskimeyen bir sanat ikonu olmayı başardı. Türk sanat müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olarak yalnızca sesiyle değil, duruşu ve asaletiyle de her dönem hayranlık uyandırıyor.
Yapay zekâ bile yetemedi: Emel Sayın’ın doğal zarafetine: Sosyal medya ikiye bölündü
Türk sanat müziğinin unutulmaz yorumcularından Emel Sayın, yıllara meydan okuyan zarafetiyle hayranlarını etkilemeyi sürdürüyor. Usta sanatçı, bu kez yapay zekânın akımına uydu.Derleyen: Hande Karacan
Son paylaşımında yapay zekâ tarafından oluşturulan bir kareye yer veren Sayın, “Yapay zekâya sordum, bunu hazırladı” notuyla dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede gündem olan bu paylaşım, takipçiler arasında da farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Bazı kullanıcılar yapay zekânın yorumunu ilgi çekici bulurken, pek çok hayranı ise “Güzel ama gerçeğin yerini tutamaz” diyerek Emel Sayın’ın doğal zarafetinin ve sahnedeki gerçek duruşunun benzersiz olduğunu vurguladı.
Bu paylaşımla yeniden gündeme gelen Emel Sayın, yalnızca sesi ve filmleriyle değil, hayat hikâyesiyle de merak konusu oluyor. Çoğu kişinin Sivaslı olarak bildiği sanatçının kökenleri aslında Rumeli’ye uzanıyor.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde dünyaya gelen Emel Sayın’ın ailesi, Selanik’ten Türkiye’ye göç eden bir muhacir aileden geliyor.
EMEL SAYIN KİMDİR?
Emel Sayın, Türk sanat müziğinin yaşayan efsanelerinden biri, zarif sesi, duygusal yorumu ve sahnedeki asaletiyle yıllardır gönüllerde taht kuran bir sanatçı. 20 Kasım 1945 yılında Sivas – Şarkışla doğdu. Güzel isim şu anda 80 yaşında.
Sayın 1926’da Türkiye’ye göç eden muhacir bir ailenin en büyük kızı. Babası Ahmet Sayın (Makedonya kökenli), annesi Suat Sayın (Mardin kökenli). Aile memur olarak görev yapmış, babası Toprak Mahsulleri Ofisi’nde Tekel baş memuru olarak çalışmış.
MÜZİK YOLCULUĞU
Çocukluğundan itibaren müzikle iç içe büyümüş, 13 yaşında Arif Sami Toker’den ilk derslerini aldı. Daha sonra efsane isim Münir Nurettin Selçuk’tan eğitim gördü. İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda Alis Rosenthal’dan şan dersleri aldı.
Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği yarışmada “Ses Kraliçesi” seçilmesiyle profesyonel kariyere adım attı. 1960’lardan itibaren Türk sanat müziğinin en sevilen seslerinden biri haline geldi.
2016 YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ
Sayısız albüm, yüzlerce konser, televizyon programları ve nostaljik değer taşıyan yorumlar.
Klasikleşmiş eserlerinden bazıları
Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun
Belki Bir Sabah Geleceksin
Feride
İçin İçin Yanıyor Bu Gönlüm
Bir demet yasemen
…ve daha onlarcası onun eşsiz yorumuyla hafızalara kazındı.
SİNEMA MACERASI
1970’ler Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinde hem oyuncu hem şarkıcı olarak yer aldı:
Mavi Boncuk
Olmaz Böyle Şey
Gülizar
Acı Hatıralar gibi yapımlarda hem rol aldı hem de şarkılarıyla filmlere damga vurdu.