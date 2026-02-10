Yapay zekâ bile yetemedi: Emel Sayın’ın doğal zarafetine: Sosyal medya ikiye bölündü

Klasikleşmiş eserlerinden bazıları

Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun

Belki Bir Sabah Geleceksin

Feride

İçin İçin Yanıyor Bu Gönlüm

Bir demet yasemen

…ve daha onlarcası onun eşsiz yorumuyla hafızalara kazındı.

SİNEMA MACERASI

1970’ler Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinde hem oyuncu hem şarkıcı olarak yer aldı:

Mavi Boncuk

Olmaz Böyle Şey

Gülizar

Acı Hatıralar gibi yapımlarda hem rol aldı hem de şarkılarıyla filmlere damga vurdu.