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Son dönemde baş dönmesi şikayetlerinin arttığını belirten sanatçı, doktorunun tavsiyesi doğrultusunda üç aylık ilaç tedavisine başlayacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Emel Sayın, sağlık sorunları nedeniyle 14 Haziran'da Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda ve 17 Haziran'da İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirmeyi planladığı konserlerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıklamıştı.

Uzun yıllardır vertigo ile mücadele ettiğini ifade eden Sayın, hastalığının bugüne kadar hafif seyrettiğini ancak son günlerde yaşadığı baş dönmelerinin günlük yaşamını etkileyebilecek seviyeye ulaştığını söyledi.

80 yaşındaki sanatçı yaptığı açıklamada, “Vertigo rahatsızlığım yıllardır vardı ve kontrol altında tutabiliyordum. Ancak son dönemde baş dönmelerim arttı. Doktorumla yaptığımız detaylı muayene ve tetkiklerin ardından konserleri ertelemenin daha doğru olacağını söyledi. Sendeleme ya da düşme gibi risklerin oluşabileceğini belirtti. Bu nedenle konserlerimizi ertelemek durumunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecine ilişkin de bilgi veren sanatçı, önümüzdeki üç ay boyunca ilaç kullanacağını belirterek sağlık durumunun düzeleceğine inandığını dile getirdi. Sayın, aylardır hazırlıklarını sürdürdüğü konser projesine büyük önem verdiğini vurgulayarak, hayranlarıyla en kısa sürede yeniden buluşmayı hedeflediğini söyledi.

Sevenlerinden gelen destek mesajları için teşekkür eden Emel Sayın, tedavi sürecinin ardından sahnelere dönerek ertelenen konserlerini gerçekleştireceğini ifade etti.