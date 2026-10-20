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Kaynak: Haber Merkezi

Survivor’ın 2027 yılında ekrana gelecek yeni dönemi için çalışmalar devam ederken, Acun Ilıcalı’nın Instagram üzerinden yayımladığı görüntüler dikkat çekti. Yarışmacı adaylarına ait paylaşımlarda, geçmişte “İşte Benim Stilim” ve “Çarkıfelek” yapımlarında izleyici karşısına çıkan Emel Özkızıltaş’ın da görülmesi, Survivor ihtimalini gündeme getirdi.

Söz konusu görüntüler, Özkızıltaş’ın yeni sezonda yarışmacılar arasında bulunabileceği yönünde değerlendirmelere neden oldu. Buna karşın Acun Ilıcalı veya yapım ekibi tarafından şu ana kadar katılımı doğrulayan bir açıklama paylaşılmadı.

EMEL ÖZKIZILTAŞ’IN TELEVİZYON YOLCULUĞU NASIL BAŞLADI?

1986 yılında dünyaya gelen Özkızıltaş, geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini 2014’te katıldığı “İşte Benim Stilim” ile çekti. Kabin memuru olarak çalışan Özkızıltaş, programın ikinci sezonunda rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti.

Yarışmanın jüri koltuğunda oturan Nur Yerlitaş’ın kendisine taktığı “Zennube” adıyla da anılan Özkızıltaş, Türkan Şoray’ın canlandırdığı Balıkçı Azize karakterini taklit etmesiyle de hafızalara kazındı.

EMEL ÖZKIZILTAŞ HANGİ PROGRAMLARDA YER ALDI?

Moda yarışmasındaki başarısının ardından televizyon projelerinde yer almaya devam eden Özkızıltaş, Mehmet Ali Erbil’in sunduğu “Çarkıfelek”te hosteslik yaptı. Geçen yıl ise bir dönem birincilik kazandığı “İşte Benim Stilim” formatına yeniden dönerek TV8 izleyicileriyle buluştu.

Survivor 2027 için gündeme gelen aday görüntülerinde yer alması, Özkızıltaş’ın televizyon kariyerinde yeni bir yarışma ihtimalini ortaya çıkardı. Ünlü ismin Survivor kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği, yapım ekibinin resmî açıklamasıyla kesinlik kazanacak.