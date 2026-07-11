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Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü sanatçı Müftüoğlu, 85 kilodan 63 kiloya düşerek fit bir görünüme ulaştı. Yaşam sürecini doktor gözetiminde tamamlayan sanatçı, bu değişimde kendisine destek olan doktoruyla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Geçirdiği dönüşümün bilinçli ve kontrollü bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Müftüoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Halil Bey'e ilk geldiğim günün üzerinden tam bir yıl geçmiş. O dönem sağlık açısından oldukça zor bir süreçten geçiyordum. Şekerim, kolesterolüm ve kilom ciddi seviyelere ulaşmıştı. Bir yıl içinde doktor kontrolünde 85 kilodan 63 kiloya indim. Bana yeniden sağlığımı kazandırdığı için doktoruma minnettarım."