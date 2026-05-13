Adnan Okur adına açılan ve Ankara 9. İdare Mahkemesi ile Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilen davada, istinaf mahkemesi başkanının düştüğü "karşı oy" şerhi dosyanın en güçlü dayanağı olmuştu.

Mahkeme başkanı, mevcut uygulamanın Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki (AİHS) ayrımcılık yasağına aykırı olduğu görüşünü kayda geçirdi. Bu gelişme üzerine hak sahipleri, bireysel başvuru hakkını kullanarak dosyayı AYM gündemine taşıdı.

TACETTİN ÇOLAK: ÖDEMELER MECLİS KARARI İLE OLACAK

Davayı takip eden Avukat Tacettin Çolak, bir YouTube kanalında mevzuattaki açık hükümlere dikkat çekerek yürütmeyi ve yasama organını eleştirdi. Çolak, şu ifadeleri kullandı:

"4688 sayılı Kanun’un 28. maddesi, memurlara yapılan artışların aynı oranda emeklilere de yansıtılacağını emreder. Yasa koyucu seyyanen zammı yasalaştırırken bu emredici hükmü görmezden gelmiştir. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı ve bu artışın emekliye de yansıtılacağı yönündeki siyasi vaatler dosyamızın ekindedir. Yürütmenin başındaki kişinin kendi sözüne uymaması söz konusudur. Vatandaşımızı yanıltmayalım; AYM kararı çıksa bile ödemeler otomatik başlamaz. AYM ihlal kararı verdikten sonra Meclis’in yeni bir yasal düzenleme yapması şarttır."

1,5 MİLYON TL’LİK TAZMİNAT TALEBİ

AYM’ye yapılan başvuruda, milyonlarca emekliyi ilgilendiren mağduriyetin giderilmesi için öncelikle "tedbir kararı" verilmesi istendi. Davacı Adnan Okur için; 2023’ten bu yana oluşan hak kayıpları için 524 bin 537 TL maddi, yaşanan mağduriyet nedeniyle 1 milyon TL manevi tazminat talep edildi.

"TOPLUMSAL BİR YARA HALİNE GELDİ"

Avukat Çolak, AYM’nin dosyayı "toplumsal bir yara" olarak ele alması gerektiğini belirterek, "Yasal bir sınır olmasa da 3 ila 5 ay içinde bir karar bekliyoruz. Bu sadece bir maaş davası değil, bir mülkiyet hakkı mücadelesidir," ifadelerini kullandı. Gözler şimdi yüksek mahkemenin, milyonlarca emeklinin mali geleceğini etkileyecek olan "eşitlik" kararına çevrildi.