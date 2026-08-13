Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmesi, emeklilerin Ocak 2027’de alacağı zam oranlarını da doğrudan yukarı taşıdı.
Emekliye Ocak zammında hesap değişti: Uzman isim “Büyük sürpriz” diyerek rakam verdi
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini güncellemesinin ardından emekli zammı için ilk hesaplar yapıldı. Ekonomist Muhammed Bayram, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklediği zam oranını ve en düşük emekli maaşının çıkacağı yeni seviyeyi açıkladı. İşte kuruşu kuruşuna yeni zam senaryoları...Kaynak: Diğer
Temmuz Zammıyla Maaşlar 23.552 TL Olmuştu
Temmuz dönemindeki artışla birlikte en düşük emekli maaşı 23.552 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı. Sene sonu yaklaşırken gözler yeni taban aylık rakamına çevrildi.
Ocak 2027 İçin Beklenen Zam Oranı: %13 - %15
Ekonomist Muhammed Bayram, yıl sonu oluşacak enflasyon verileri doğrultusunda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için Ocak ayında yüzde 13 ila 15 arasında bir zam farkı oluşacağını öngördü.
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Yeni zam oranlarıyla birlikte en düşük emekli aylığının Ocak 2027 itibarıyla 25.000 TL ile 28.000 TL bandına yükseleceği tahmin ediliyor.
"Maaş Sisteminde Adaletsizlik Giderilmeli"
Bayram, en düşük emekli maaşı alanlar ile daha yüksek prim ödeyip kök aylığı fazla olan emekliler arasında oluşan makasın ve zam dengesizliğinin ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.
Taban Aylık Uygulaması Devam Edecek mi?
Kök aylığı düşük kalan vatandaşlar için sosyal devlet ilkesince uygulanan taban aylık düzenlemesinin, Ocak ayında da yeni bir artışla güncellenmesi bekleniyor.
Seyyanen Zam ve Refah Payı Masada
Geçmiş dönemlerde olduğu gibi alım gücünü korumak adına hükümetin enflasyon farkına ek olarak seyyanen artış veya refah payı ekleme ihtimali güçlü bir seçenek olarak duruyor.
Sene Sonunda Emekliye Büyük Sürpriz Beklentisi
Ekonomist Muhammed Bayram, sene sonu ve gelecek yıl içerisinde emeklilerin refah seviyesini doğrudan yükseltecek çok önemli adımların ve sürprizlerin açıklanabileceğini belirtti.
"Vatandaşlık Maaşı" Dönemi mi Başlıyor?
Kamuoyunda "Vatandaşlık Maaşı" olarak bilinen sosyal destek sistemiyle, hane gelirinin asgari ücretin altında kalmamasının hedeflendiği ifade edildi.
Tüm Gözler Son Enflasyon Verilerinde
Emeklilerin alacağı net zam oranı, yılın kalan aylarındaki enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte tamamen netleşecek.