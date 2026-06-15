Temmuz yaklaşıyor…

Her yıl olduğu gibi yine aynı manşetler dolaşımda.

“Memura tarihi zam…”

“Emekliye dev müjde…”

“Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz…”

Oysa millet artık bu cümleleri ezbere biliyor.

Çünkü herkes aynı filmi defalarca izledi.

Mesele maaşa yapılan zam değil.

Mesele, verilen zammın daha vatandaşın cebine girmeden eriyip gitmesi.

Evet…

Türkiye’de maaşlar kâğıt üzerinde sürekli artıyor.

Ama alım gücü büyümek bir yana, her geçen gün biraz daha küçülüyor.

Anlayacağınız;

Rakamlar büyüyor, hayat küçülüyor.

Tamam, emekli maaşı birkaç yıl öncesine göre arttı.

Asgari ücret geçen yıla göre yükseldi.

Memur maaşları toparlandı ama…

Sormazlar mı adama;

“Öyleyse vatandaş neden hâlâ geçinemiyor?” diye...

Bakın, herkes biliyor ki mesele artık maaşın kaç lira olduğu değil.

Mesele, o maaşın kaç gün dayanabildiği.

Şimdi, çok basit bir örnek verelim…

Bundan birkaç yıl önce orta halli bir aile ay sonunda mutfağını doldurabiliyordu.

Bugün aynı aile markete girdiğinde sadece temel ihtiyaçları almak için bile sepet küçültmek zorunda kalıyor.

Et artık birçok evde lüks tüketim oldu.

Peynir gramla alınır hâle geldi.

Meyve-sebze fiyatları mevsiminde bile cep yakıyor.

Daha birkaç gün önce pazarda vatandaşın biri şöyle diyordu:

“Eskiden çocuk canı çekince kilo kilo alıyorduk. Şimdi tane hesabı yapıyoruz.”

Asıl mesele tam olarak bu işte.

Hükûmete göre TÜİK enflasyonu tamamen gerçekleri yansıtıyor.

Oysa vatandaş markette, pazarda, kirada, faturada bambaşka bir enflasyon yaşıyor.

Kira…

Gıda…

Ulaşım…

Enerji…

Eğitim…

Sağlık…

Derken maaş uçup gidiyor…

Anlayacağınız her alanlarda yaşanan artışlar, resmî enflasyonun çok ama çok üzerinde.

Örneğin büyükşehirlerde sıradan bir evin kirası son birkaç yılda maaşların katbekat üzerinde arttı.

Bugün İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de hatta Anadolu’daki birçok şehirde ortalama kira bedelleri asgari ücretin tamamını tek başına yutuyor.

Öğrenciler ev kirasını ödemekte zorlandığı için okul bırakıyor.

Emekliler berduş otellerinde koyun koyuna yatıyor.

Birçok aile artık maaşının üçte ikisini sadece barınmaya ayırıyor.

Bu arada;

Elektrik, doğalgaz, su faturalarını saymıyorum bile…

Mazota gelen zamların depremini konuşmuyorum bile…

Köprü geçişlerinden otoyollara, taksilerden dolmuşlara, uçak biletlerinden trenlere kadar gelen ulaşım zamlarına bakmıyorum bile.

Yani vatandaş sadece markette, pazarda, kirada değil, hayatın her alanında ezim ezim eziliyor.

Kâğıt üzerindeki enflasyon ile hayatın içindeki enflasyon birbirinden tamamen kopmuş durumda.

O nedenle artık mesele rakamın büyüklüğü değil, o rakamın satın alabildiği hayat.

Evet, maaş zammı yapılacak ama;

Kiralar yine durmayacak…

Faturalar yine durmayacak…

Benzin-mazot zamları yine durmayacak…

Okul giderleri yine durmayacak…

Market-pazar yine durmayacak…

Memurun, emeklinin maaşı daha hesabına yatmadan ev sahibi zam isteyecek.

Okul servis ücretleri artacak.

Aidatlar yükselecek.

Özel okul fiyatları yeniden değişecek.

Sağlık masrafları kapıya dayanacak.

Yani maaşa yapılan zam daha vatandaşın hesabına yatmadan buhar olup gidecek.

Asgari ücretlinin durumu ise tam bir perişanlık.

Çünkü büyük ihtimalle onlara zam bile yapılmayacak.

Milyonlarca insan yıl sonuna kadar aynı maaşla yaşam mücadelesi verecek.

Üstelik mevcut asgari ücret artık birçok hesaplamaya göre açlık sınırının neredeyse 10 bin lira altında kalmışken.

Ayrıca Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırının ne kadar gerçekleri yansıttığı da tartışılır.

114 bin liralık yoksulluk sınırı ise yapılacak zamlarla bile yakalanmayacak.

Daha vahim olan ise vatandaşın sürekli borçlanarak ayakta kalmaya çalışıyor olması.

Kredi kartı borçları hızla büyüyor.

İcra dosyaları durmadan artıyor.

Vatandaş resmen çöküyor.

Yani mesele artık düşük ücret değil.

Mesele, milletin giderek muhtaçlığa mahkûm edilmesi.

Gelelim emeklilerin durumuna;

25-30 yıl çalışmış…

Prim ödemiş…

Vergi vermiş…

Ülkeye katkı sağlamış insanlara bugün adeta “harçlık alan çocuk” muamelesi yapılıyor.

Verdikleri 3-4 bin liralık fark bırakın refah yaratmayı, bir market torbasını bile doldurmuyor.

Bugün Türkiye’de milyonlarca emekli yeniden çalışmak zorunda kalıyorsa bunun nedeni “aktif kalmak istemeleri” değil.

Geçinememeleri.

Bizimkiler kibri bırakıp başlarını döndürseler;

Pazarda akşam saatini bekleyen, çöp karıştıran, bir umut çocuklarının yardımlarını bekleyen emeklileri görecekler.

Şimdi soruyorum size ey yetkililer;

“Bu insanlar bu durumu hak ediyor mu?”

Evet, bugün sessiz sedasız susuyor olabilirler ama bu, kabullendikleri anlamına gelmiyor.

Size öfkeli ve çok kırgınlar …

Ve emin olun, kendilerine reva gördüğünüz bu rezaletin hesabını elbet bir gün soracaklar.

Daha büyük rezalet ise ekonomi yönetiminin hâlâ pembe tablolarla milleti kandırmaya çalışıyor olması.

Bunu yaparak ısrarla vatandaş yerine Londralı tefecileri kalkındırması.

Ekran, gazete ve sosyal medya mecralarında “dengelenme”, “dezenflasyon”, “program çalışıyor” monşerliği ile vatandaşı oyalaması.

Bakın beyler, size açık ve net söylüyorum;

Sokakta hissedilmeyen başarı, başarı değildir.

Bir ülkede insanlar maaş günü gelmeden eksi hesaba düşüyorsa…

Gençler ev kurmaktan korkuyor, ev kuranlar iki gün sonra boşanıyor, boşanamayanlar çocuk yapmıyorsa…

Emekliler ikinci iş arıyorsa…

Üniversite mezunları ailesinin yanında yaşamak zorunda kalıyorsa…

O ekonomide ciddi bir sorun var demektir.

Bu durum sürdürülebilir olmaktan çoktan çıkmıştır.

Bir ekonomi yalnızca sahte rakamlarla ayakta tutulamaz.

Toplum geleceğe inanmazsa her şey çatırdar.

Çünkü ekonomi dediğiniz şey sadece büyüme oranı değildir.

İnsanların geleceğe dair umududur.

Bugün gelinen nokta tam da budur.

İnsanlar artık “nasıl yatırım yaparım?” diye değil…

“Bu ay nasıl ayakta kalırım?” diye düşünüyor.

İşte tehlikeli eşik bu.

Umarım bu yanlıştan bir an önce dönersiniz.