Ağrı’nın Patnos ilçesinde mesleğe başlayan sınıf öğretmeni Orhan Yılmaz, 43 yıl 5 ay 27 gün süren eğitimcilik kariyerinin ardından emekliye ayrıldı.

Zonguldak İlkokulu’nda son dersine giren Yılmaz için okulda veda töreni düzenlendi. Okul Müdürü İbrahim Köksal, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Alkışlarla uğurlanan Yılmaz, yaptığı konuşmada mesleğe ilk başladığı günleri anlatarak, “Tam 43 yıl 5 ay 27 gün olmuş mesleğe başlayalı. Zaman su gibi akıp gidiyor. Sizleri çok seviyorum. Hiçbir şeyi ertelemeyin. Çok çalışın. Ülkenizi çok sevin. Birbirinize saygı duyun. Bu da son ders olsun. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim emekleriniz için” dedi.

Okul Müdürü İbrahim Köksal ise Yılmaz’a çiçek takdim ederek, eğitime verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Köksal, Yılmaz’a sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik hayatı temennisinde bulundu. Yılmaz’ın törende gözyaşlarını tutamadığı görüldü.