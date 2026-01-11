En düşük emekli maaşının açlık sınırının altında kalmasına tepkiler büyüyor. Sokak röportajlarında emekli vatandaşlar yaşadıkları zorluklara isyan ederken, siyasetin tansiyonu da yükselmiş durumda.

AKP'li Güler, “Yeterli olmadığının farkındayız ancak bütçe imkânları sonuna kadar zorlandı” açıklamasından sonra siyasi partiler ve milletvekilleri iktidarı israf üzerinden eleştirirken Saadet Partisi farklı bir yol izledi.

MASTERCHEF YERİNE EMEKLİ CHEF

Saadet Partisi, ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye'ye atıfta bulunarak "Türkiye’nin en gerçekçi hayatta kalma yarışması Emekli Şef başlıyor" ifadeleriyle bir video yayınladı.

Videoda emeklilerin 20 bin TL ile 30 gün yokluk içerisinde yaşayacaklarına vurgu yapıldı.

Videoda konuşan emekli bir “şef”, “40 yıllık emeğin karşılığı bu tezgâha sığdı. Bugünkü spesiyalim sabır aşı; yarım kuru soğan ve bayat ekmekle yapılıyor. Ayın geri kalan menüsü belirsiz” derken, bir diğer emekli ise “İmza yemeğim hayalet köfte. Et yok, sadece kasabın önünden geçerken aldığım kokusu var. Yanına da çeşmeden akarsa su” sözleriyle geçim sıkıntısını dile getirdi.

JÜRİ KOLTUĞU BAKANLARDA

Videoda jüri koltuğunda "ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" çıkışıyla bilinen eski bakan Nurettin Nebati, halka sürekli tasarruf vurgusu yapan mevcut Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oturtuldu.

'HAYATTA KALMANIN YARIŞMASI'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Kazanmanın değil, hayatta kalmanın yarışması; EmekliChef! Açlık sınırının yarısı maaşla geçinmeye çalışan, kirayı ödeyemeyen ve proteini unutan emeklimizin gerçek hikâyesi..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.