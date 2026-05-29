Yüksek enflasyon, peş peşe gelen zamlar ve eriyen maaşlar, yaklaşan bayram öncesi vatandaşın belini iyice büktü. Sokakta mikrofonlara konuşan vatandaşlar, artık en temel gıda maddelerine dahi ulaşamadıklarını belirterek, "Kırmızı et zaten alınamıyor. Eve çikolata bile almadım, bayram diye bir şey kalmadı" sözleriyle yaşanan ekonomik çöküşe isyan etti.

"KIRMIZI ET LÜKS OLDU, NEFES ALIYORSAK ŞÜKREDİYORUZ"

Mutfaktaki yangın her geçen gün büyürken, dar gelirli vatandaş için et ve et ürünleri artık tamamen hayal oldu. Pazar ve market fiyatları karşısında çaresiz kalan bir başka vatandaş, geçim sıkıntısını ve hayat pahalılığını şu sözlerle özetledi:

"Kırmızı et zaten alınamıyor, yanına yaklaşılmıyor. Bırakın eti, artık en temel ihtiyaçlarımızı karşılarken bile kırk kere düşünüyoruz. Şu memlekette eğer sadece nefes alıyorsak, artık ona bile şükreder hale geldik. Hayatımızı idame ettiremiyoruz."

"ÇOCUKLARA BAYRAM ÇİKOLATASI BİLE ALAMADIM"

Yaklaşan bayram öncesinde çarşı pazar genelinde bir sessizlik hakim. Eski bayram telaşlarının, ikramlık hazırlıklarının yerini burukluk ve borç yükü aldı. Bayram alışverişine çıkamadığını ve çocuklarına en basit ikramlığı dahi alamadığını dile getiren bir diğer vatandaş ise şunları söyledi:

"Eskiden emekli maaşımızla çocuklarımıza harçlık veriyorduk. İnanın ki bu bayram eve çikolata bile almadım, alamadım. Fiyatlar uçmuş gidiyor. Bizim çocukluğumuzdaki, gençliğimizdeki o eski bayramlar geride kaldı. Vatandaşın cebinde para mı var ki bayram etsin? Bizim için artık bayram diye bir şey kalmadı. İnsanlar sadece ekonomik olarak değil, psikolojik olarak da yıkık"

ÇARŞI PAZAR EL YAKIYOR, ESNAF DA VATANDAŞ DA DERTLİ

Ekonomi yönetiminin "enflasyon düşecek" açıklamalarına rağmen, sokaktaki reel enflasyon vatandaşın cüzdanını eritmiş durumda. Bayram şekerinin, çikolatasının ve kuruyemişin yanına yaklaşamadığını belirten tüketiciler, sadece hayatta kalma mücadelesi verdiklerini vurguluyor. Uzmanlar ise asgari ücretli ve emekli maaşlarının açlık sınırının çok altında kalmasının, toplumsal yoksulluğu her bayram döneminde daha da derinleştirdiğine sık sık dikkat çekiyor.