Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Emeklinin ocak maaş zammını açıkladı: SGK Uzmanı Emin Yılmaz net rakam verdi

Emeklinin ocak maaş zammını açıkladı: SGK Uzmanı Emin Yılmaz net rakam verdi

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Yeniçağ’a yaptığı değerlendirmede, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının %8,70 seviyesinde olacağını, memur ve memur emeklilerinde ise bu oranın %6,67 olacağını belirterek emekli maaşının yıl sonunda ne kadar olacağını açıkladı.

Baran Yalçın Baran Yalçın
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Emeklinin ocak maaş zammını açıkladı: SGK Uzmanı Emin Yılmaz net rakam verdi - Resim: 1

BARAN YALÇIN / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ

Temmuz ayında gerçekleştirilen maaş artışlarına rağmen enflasyon karşısında alım gücü düşmeye devam eden emekliler, yapılan zam oranlarını yetersiz buldu.

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Emeklinin ocak maaş zammını açıkladı: SGK Uzmanı Emin Yılmaz net rakam verdi - Resim: 2

GÖZLER OCAK ZAMMINA ÇEVRİLDİ

Temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışları karşısında Temmuz zammının beklentileri karşılamaktan uzak kalması, gözleri sene sonu enflasyon oranlarına ve maaşlara yapılacak yeni düzenlemelere çevirdi.

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Emeklinin ocak maaş zammını açıkladı: SGK Uzmanı Emin Yılmaz net rakam verdi - Resim: 3

Geçim mücadelesi veren milyonlarca emekli, mutfaktaki yangının sönmesi için daha kapsayıcı bir artış beklerken, uzmanlar da yıl sonuna ilişkin ilk rakamları ve senaryoları paylaşmaya başladı.

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Emeklinin ocak maaş zammını açıkladı: SGK Uzmanı Emin Yılmaz net rakam verdi - Resim: 4

Yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyona bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının %8,70 seviyesinde olacağını belirten Yılmaz, memur ve memur emeklilerinde ise bu oranın %6,67 olacağını öngörüyor.

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Emeklinin ocak maaş zammını açıkladı: SGK Uzmanı Emin Yılmaz net rakam verdi - Resim: 5

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Yeniçağ Gazetesi’nden Baran Yalçın’a yaptığı değerlendirmelerde sene sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda emeklilerin alacağı zam oranlarını açıkladı.

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Emeklinin ocak maaş zammını açıkladı: SGK Uzmanı Emin Yılmaz net rakam verdi - Resim: 6

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YIL SONU 25.600 LİRA OLACAK

Yılmaz, bu düzenlemelerle beraber 23.500 lira seviyesinde olan en düşük emekli maaşının kabaca 25.600 liraya çıkacağını açıkladı.

Fakat enflasyonist baskılar göz önüne alındığında, bu artışların da emeklinin alım gücünü ne kadar koruyacağı tartışılmaya devam ediyor.

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Emeklinin ocak maaş zammını açıkladı: SGK Uzmanı Emin Yılmaz net rakam verdi - Resim: 7

PROMOSYON ÖDEMELERİNDEN SGK MÜDAHALESİ BEKLENTİSİ

Emekli maaşlarının yanı sıra emekliler için önemli bir gelir kalemi haline gelen banka promosyonlarına da değinen Emin Yılmaz, 2017 senesinden beri 21 kamu ve özel bankanın promosyon desteği sağladığını hatırlattı. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bankalar arasındaki protokolün yenilenmediğine vurgu yapan uzman, mevcut durumda 3 yıllık süreç için verilen promosyon rakamlarının 8 bin lira ile 15 bin lira arasında kaldığını vurguladı.

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