Emeklinin ocak maaş zammını açıkladı: SGK Uzmanı Emin Yılmaz net rakam verdi

PROMOSYON ÖDEMELERİNDEN SGK MÜDAHALESİ BEKLENTİSİ

Emekli maaşlarının yanı sıra emekliler için önemli bir gelir kalemi haline gelen banka promosyonlarına da değinen Emin Yılmaz, 2017 senesinden beri 21 kamu ve özel bankanın promosyon desteği sağladığını hatırlattı. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bankalar arasındaki protokolün yenilenmediğine vurgu yapan uzman, mevcut durumda 3 yıllık süreç için verilen promosyon rakamlarının 8 bin lira ile 15 bin lira arasında kaldığını vurguladı.