Emeklinin ocak maaş zammını açıkladı: SGK Uzmanı Emin Yılmaz net rakam verdi

BARAN YALÇIN / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ
Temmuz ayında gerçekleştirilen maaş artışlarına rağmen enflasyon karşısında alım gücü düşmeye devam eden emekliler, yapılan zam oranlarını yetersiz buldu.
BARAN YALÇIN / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ
Temmuz ayında gerçekleştirilen maaş artışlarına rağmen enflasyon karşısında alım gücü düşmeye devam eden emekliler, yapılan zam oranlarını yetersiz buldu.
GÖZLER OCAK ZAMMINA ÇEVRİLDİ
Temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışları karşısında Temmuz zammının beklentileri karşılamaktan uzak kalması, gözleri sene sonu enflasyon oranlarına ve maaşlara yapılacak yeni düzenlemelere çevirdi.
Geçim mücadelesi veren milyonlarca emekli, mutfaktaki yangının sönmesi için daha kapsayıcı bir artış beklerken, uzmanlar da yıl sonuna ilişkin ilk rakamları ve senaryoları paylaşmaya başladı.
Yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyona bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının %8,70 seviyesinde olacağını belirten Yılmaz, memur ve memur emeklilerinde ise bu oranın %6,67 olacağını öngörüyor.
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Yeniçağ Gazetesi’nden Baran Yalçın’a yaptığı değerlendirmelerde sene sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda emeklilerin alacağı zam oranlarını açıkladı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YIL SONU 25.600 LİRA OLACAK
Yılmaz, bu düzenlemelerle beraber 23.500 lira seviyesinde olan en düşük emekli maaşının kabaca 25.600 liraya çıkacağını açıkladı.
Fakat enflasyonist baskılar göz önüne alındığında, bu artışların da emeklinin alım gücünü ne kadar koruyacağı tartışılmaya devam ediyor.
PROMOSYON ÖDEMELERİNDEN SGK MÜDAHALESİ BEKLENTİSİ
Emekli maaşlarının yanı sıra emekliler için önemli bir gelir kalemi haline gelen banka promosyonlarına da değinen Emin Yılmaz, 2017 senesinden beri 21 kamu ve özel bankanın promosyon desteği sağladığını hatırlattı. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bankalar arasındaki protokolün yenilenmediğine vurgu yapan uzman, mevcut durumda 3 yıllık süreç için verilen promosyon rakamlarının 8 bin lira ile 15 bin lira arasında kaldığını vurguladı.