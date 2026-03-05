Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin gözü TBMM’den gelecek bayram ikramiyesi haberine çevrilmişken AKP kanadından gelen “yeni bir düzenleme yok” sinyalleri ikramiyenin emekli bütçesindeki karşılığını tartışmaya açtı.

“ESKİDEN KURBAN ALIRDIK, ŞİMDİ HARÇLIĞA YETMİYOR”

Ispartalı bir emeklinin yaptığı kıyaslama aslında Türkiye’nin alım gücü değişimini özetliyor. Geçmiş yıllarda aldığı bayram ikramiyesinin üzerine sadece bin lira ekleyerek kurban ibadetini yerine getirebildiğini söyleyen vatandaş, bugün kurban fiyatlarının 30-40 bin lira bandına çıkmasına dikkat çekti. Sokaktaki genel kanı ise çok net: “Bayram ikramiyesi en az bir emekli maaşı olmalı.”

Torun harçlıklarına değinen emekli “Çocuklar bile bin liradan aşağısına bakmıyor, 4 bin lira nerede yetsin?” diyerek binlerce emeklinin hislerine tercüman oldu.

10 BİN TL ALTINA “SİZİN OLSUN” TEPKİSİ!

Bazı vatandaşların beklentilerinin çok altında kalan rakamlara karşı sergilediği sert tutum aslında beklenen bir tepkiydi. 5 veya 6 bin liralık rakamların konuşulmasına tepki gösteren bir emekli “10 bin liradan aşağısı onların olsun, doymasınlar” diyerek mevcut ekonomik durumdan duyduğu rahatsızlığı ifade etti.