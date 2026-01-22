YENİÇAĞ /ÖZEL HABER/ FATİH ERBOZ

DİSK- Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz emeklilerin taleplerinin net olduğunu belirterek, “Bugün asgari ücret açlık sınırının altında. Asgari ücret açlık sınırının üzerinde bir rakama ulaşırsa, ardından emekli, maaşları bu baz alınarak belirlenirse emekli maaşları asgari ücret seviyesine gelirse o zaman en düşük emekli aylığı üzerinden tartışmalar biter. En az asgari ücret düzeyinde olursa maaşlar emekli nefes alacaktır. Siyasi iktidarın tercihini emekten ve emekliden yana kullanması önem taşıyor” dedi.

Emekli maaşlarına zam yaparken en düşük emekli maaşı üzerinden yapılan tartışmaların sorunu çözmekte yetersiz kaldığını ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

”Emekli maaşlarına yapılan zammı en düşük emekli maaşı üzerinden tartışmak sorunu çözmediği gibi hakkaniyetli de olmuyor. Tüm emeklilere aynı oranda zam yapılması gerekiyor. Bugün bir çok vatandaşımıza emekli maaşı olarak, 20 bin lira verilmesi kararlaştırılıyor. Bunun da ötesinde kamudan emekli olan vatandaşlarımızın çoğunluğu 27 bin liranın altında maaş alıyor. Emekli maaşlarının büyük bir kısmı açlık sınırının altında. Bu da hiçbir emeklinin günlük sorunlarını çözmeye yetmiyor.”

Emekli maaşlarının sorun olmaktan çıkması için öncelikle en düşük çalışan maaşı olan asgari ücret maaş sorunun ortadan kaldırılmasının önem taşıdığını belirten Yavuz, “Türkiye’de en düşük çalışan maaşı olan asgari ücret açlık sınırını altında kalmış durumda. Asgari ücretin açlık sınırının üzerinde bir rakama çekilmesi gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra en düşük emekli maaşına bu rakam verilirse bir noktada en düşük emekli maşı baz alınarak yapılan zam sorun olmaktan çıkar. Bütün emeklilere aynı oranda zam yapılmış olur. Biz uzun zamandır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugün gelinen noktada hiç bir vatandaşın açlık sınırının altında maaş almasını istemiyoruz. En azından bu temelde oluşturulacak bir formül hayata geçirilirse vatandaşımız, emeklimiz bir nebze olsun nefes alacaktır” diye konuştu.

Emeklinin maaş zammının ve aldığı maaşın açlık sınırının üzerinde olmasının iktidarın politik tercihiyle doğru orantılı olduğunu anlatan Yavuz, şunları ifade etti:

”Bu maaş politikasını hayata geçirmek tamamıyla politik bir tercih olarak karşımızda duruyor. SGK’ya bütçede ayrılan miktarda yüzde 1.5 artışla ifade ettiğimiz bu tercih hayata geçirilebiliyor. Muhalefet partileri son zamanda bu söylediklerimizi dillendiriyor. Özellikle en düşük emekli maaşı üzerinden yapılan zammın yeterli olmadığı gibi hakkaniyetsiz bir durum yarattığını da ifade ediyorlar. Bu açıdan dile getirdiğimiz bu formül üzerinden bir çözüm ortaya konması siyasi iktidarın tercihi. Bu tercihin emekliden ve emekçiden yana kullanılmasını istiyoruz.”