Burdur'da konuşan emekli vatandaş, milyonlarca "dert ortağının" sesi oldu. "Ne et alabiliyorum ne süt alabiliyorum. Pazara gidemiyorum, çok zor durumdayım" diyen kadın, "Buradan AK Partililere de sesleniyorum. Ne olur biz emeklileri görün artık" diyerek iktidara dert yandı.

Alım gücü eriyen, enflasyonun "hava şartlarına bağlandığı" dönemde hayatta kalmaya çalışan emekliler, Burdur'da konuştu.

"EMEKLİ PAZARIN DÖKÜNTÜSÜNÜ, ÇÜRÜĞÜNÜ TOPLUYOR"

Hayvancılık yapan bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Ben köyde yaşayan bir insanım. Emeklinin, emekçinin sesi olmak istiyorum. Mal besliyorum, et yiyemiyorum. Mal besliyorum, süt içemiyorum. Bunlar neden kaynaklanıyor? Bizi yönetenlerden. Ben ne olursa olsun insanca yaşamak ve yaşatmak istiyorum. Bizim sesimizi duyun, görün. Bizim yaşantılarımızı görün. Köyümüzde pazar oluyor ama bizim emeklimiz, emekçimiz pazardan döküntüsünü topluyor, çürüğünü topluyor. Bir emekli böyle mi yaşamalı? Emekli olduğu zaman evini, düzenini kurabilmeli. Ama kiradan kurtulup da düzenli sağlıklı bir şey eline geçmiyor. Rezil, rüsva yaşıyor. Bunları duyun, görün, sesimiz olun."

"BAŞIMIZI ÖNE EĞİYORUZ"

Bir başke kent sakini de, "Emekli olmak geçim derdiyle yaşamak mıdır? Emekli olmak pazarda çileği yarım doldurmak mıdır? Biz bunu istemiyoruz. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Torunumuza harçlık verirken başımızı öne eğmemek istiyoruz. Buradan sesleniyorum; emekliler bu ülkenin yükü değil, temel taşıdır. Ben inanıyorum ki adaletli bir yaşam, huzurlu bir emeklilik ve onurlu bir gelecek hepimizin hakkıdır" dedi.

"DESTEĞE MUHTAÇ HALDEYİZ"

Bir diğer emekli yurttaş ise şunları söyledi:

"Devletin emekli yurttaşlarına ödediği maaş dengesi hiç bu kadar bozulmamıştı. Daha fazla gecikmeden bu denge sağlanmalıdır. Yöneticilik, dengeyi kurmak ve dengeyi korumaktır. Bugün birçok emekli oğlundan, kızından, damadından, yakınından destek alarak yaşamını sürdürmektedir. Bu mahcubiyet hükümet edenler tarafından giderilmelidir. Kiraların tavan yaptığı, fiyatların katlanıp arttığı ülkemizde emekli olarak yaşamak zorlaşmıştır. 'Sabredin, hele biz bir iyileşelim, sonra düşünürüz' denemez. Yarınlara ertelenemez. 17 milyon insanca, insan gibi yaşamak için dengeli emekli maaşı istiyoruz. Bu bir lütuf değil, haktır.”