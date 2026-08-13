Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Emeklinin cebine girecek yeni zam oranı ortaya çıktı: 2 aylık enflasyon hesaplandı

Emeklinin cebine girecek yeni zam oranı ortaya çıktı: 2 aylık enflasyon hesaplandı

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından hesaplanan ilk tahminlere göre bu ay ortalama TÜFE’nin %2,2 olabileceği öngörüldü. Tahminlere paralel bir enflasyon verisi halinde, emeklilerin iki aylık zammı da %4’e yükselecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Emeklinin cebine girecek yeni zam oranı ortaya çıktı: 2 aylık enflasyon hesaplandı - Resim: 1

Piyasalarda ağustosun ilk yarısı tamamlanmak üzereyken, petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruduğu bu ay ile ilgili ilk enflasyon tahminleri gelmeye başladı.

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Emeklinin cebine girecek yeni zam oranı ortaya çıktı: 2 aylık enflasyon hesaplandı - Resim: 2

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından ağustos enflasyonuna dair toplanan fiyatlarla hesaplanan ilk tahminlere göre, bu ay ortalama TÜFE tahmini %2,2 olarak öngörüldü.

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Emeklinin cebine girecek yeni zam oranı ortaya çıktı: 2 aylık enflasyon hesaplandı - Resim: 3

FİYATI EN ÇOK ARTANLAR

Web TÜFE tarafından aktarılan verilere göre ise bu ay “spor müsabakalarına giriş ücreti” %106,24 ile fiyatı en çok yükselen ürün oldu. Onu özel üniversite ücreti (%19,35) ve kuru soğan %16,05) takip etti. Bu arada motorin fiyatı %15,73 ve benzin %8,84 yükselişle en fazla artan ürünler arasında yer aldı. Dolmuş, taksi, vapur ve tren bileti ücretlerinde de %7,41-%7,84 arasında artış gözlemlendi.

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Emeklinin cebine girecek yeni zam oranı ortaya çıktı: 2 aylık enflasyon hesaplandı - Resim: 4

FİYATI DÜŞENLER

Ağustos ayında fiyat düşüşü meydana gelen ürünler arasında mevsimlik sebze ve meyveler başı çekti. Karpuz, şeftali, kavun, limon, havuç, taze fasulye ve sivri biber %-21,84-%-8,20 arası düşüşle en çok ucuzlayan ürünler arasında yer aldı.

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Emeklinin cebine girecek yeni zam oranı ortaya çıktı: 2 aylık enflasyon hesaplandı - Resim: 5

TCMB İÇİN KRİTİK

Ağustos enflasyonu, eylül ayındaki Para Politikası toplantısı öncesinde gelecek son TÜFE verisi olarak TCMB tarafından da dikkatle takip ediliyor. %2 civarında bir aylık gerçekleşme ve petrol fiyatlarının da yüksek seyrini koruması halinde, sıkı para politikası şartlarının devam edebileceği ifade ediliyor.

TCMB, mart ayından bu yana fonlama oranını %40’ta ve politika faizini %37’de tutuyor. Temmuzda aylık TÜFE %1,78 olarak gerçekleşmiş, yıllık enflasyon %31,75 olmuştu.

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Emeklinin cebine girecek yeni zam oranı ortaya çıktı: 2 aylık enflasyon hesaplandı - Resim: 6

EMEKLİNİN 2 AYLIK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu arada milyonlarca emekli de yıl sonunda hak edecekleri maaş zammı için enflasyonu yakından takip ediyor. İlk tahminlere paralel şekilde ağustosta %2,2’lik aylık enflasyon gelmesi halinde, emeklilerin iki aylık zammı %4’e yükselecek.

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