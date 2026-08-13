Emeklinin cebine girecek yeni zam oranı ortaya çıktı: 2 aylık enflasyon hesaplandı

TCMB İÇİN KRİTİK

Ağustos enflasyonu, eylül ayındaki Para Politikası toplantısı öncesinde gelecek son TÜFE verisi olarak TCMB tarafından da dikkatle takip ediliyor. %2 civarında bir aylık gerçekleşme ve petrol fiyatlarının da yüksek seyrini koruması halinde, sıkı para politikası şartlarının devam edebileceği ifade ediliyor.

TCMB, mart ayından bu yana fonlama oranını %40’ta ve politika faizini %37’de tutuyor. Temmuzda aylık TÜFE %1,78 olarak gerçekleşmiş, yıllık enflasyon %31,75 olmuştu.