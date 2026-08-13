Piyasalarda ağustosun ilk yarısı tamamlanmak üzereyken, petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruduğu bu ay ile ilgili ilk enflasyon tahminleri gelmeye başladı.
Emeklinin cebine girecek yeni zam oranı ortaya çıktı: 2 aylık enflasyon hesaplandı
Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından hesaplanan ilk tahminlere göre bu ay ortalama TÜFE’nin %2,2 olabileceği öngörüldü. Tahminlere paralel bir enflasyon verisi halinde, emeklilerin iki aylık zammı da %4’e yükselecek.Kaynak: Haber Merkezi
Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından ağustos enflasyonuna dair toplanan fiyatlarla hesaplanan ilk tahminlere göre, bu ay ortalama TÜFE tahmini %2,2 olarak öngörüldü.
FİYATI EN ÇOK ARTANLAR
Web TÜFE tarafından aktarılan verilere göre ise bu ay “spor müsabakalarına giriş ücreti” %106,24 ile fiyatı en çok yükselen ürün oldu. Onu özel üniversite ücreti (%19,35) ve kuru soğan %16,05) takip etti. Bu arada motorin fiyatı %15,73 ve benzin %8,84 yükselişle en fazla artan ürünler arasında yer aldı. Dolmuş, taksi, vapur ve tren bileti ücretlerinde de %7,41-%7,84 arasında artış gözlemlendi.
FİYATI DÜŞENLER
Ağustos ayında fiyat düşüşü meydana gelen ürünler arasında mevsimlik sebze ve meyveler başı çekti. Karpuz, şeftali, kavun, limon, havuç, taze fasulye ve sivri biber %-21,84-%-8,20 arası düşüşle en çok ucuzlayan ürünler arasında yer aldı.
TCMB İÇİN KRİTİK
Ağustos enflasyonu, eylül ayındaki Para Politikası toplantısı öncesinde gelecek son TÜFE verisi olarak TCMB tarafından da dikkatle takip ediliyor. %2 civarında bir aylık gerçekleşme ve petrol fiyatlarının da yüksek seyrini koruması halinde, sıkı para politikası şartlarının devam edebileceği ifade ediliyor.
TCMB, mart ayından bu yana fonlama oranını %40’ta ve politika faizini %37’de tutuyor. Temmuzda aylık TÜFE %1,78 olarak gerçekleşmiş, yıllık enflasyon %31,75 olmuştu.
EMEKLİNİN 2 AYLIK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Bu arada milyonlarca emekli de yıl sonunda hak edecekleri maaş zammı için enflasyonu yakından takip ediyor. İlk tahminlere paralel şekilde ağustosta %2,2’lik aylık enflasyon gelmesi halinde, emeklilerin iki aylık zammı %4’e yükselecek.