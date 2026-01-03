Her yıl artış gösteren ödemelerin 2026 yılında 5 bin TL seviyesine çıkarılması bekleniyor.
Emeklinin bayram ikramiyesi için ilk rakam geldi. Milyonlar nefesini tutmuş bekliyordu
Maaş zamları için geri sayım sürerken, bayram ikramiyeleriyle ilgili kulislerden ilk rakam sızdı.
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2026 yılı maaş zamlarına çevrilmişken, her yıl iki kez ödenen bayram ikramiyeleriyle ilgili ilk bilgiler de gelmeye başladı.
Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde hesaplara yatırılan ikramiyelerin, yeni yılda ne kadar olacağı konusunda kulislerde belirli bir rakam telaffuz ediliyor.
ZAM ORANI ENFLASYON VERİLERİYLE NETLEŞECEK
Emekli maaşlarındaki artışın belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon verileri bekleniyor.
5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, yılın ilk yarısı için geçerli olacak zam oranları resmiyet kazanacak.
Uzmanlar, bu veriler ışığında en düşük emekli maaşının 18 bin 900 TL seviyelerine çıkabileceğini öngörüyor.
İKRAMİYELER İÇİN KULİSLERDE KONUŞULAN TUTAR
2018 yılında bin TL olarak başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması, her yıl artırılarak devam etti.
2024’te 3 bin TL olan tutar, 2025 yılında 4 bin TL’ye yükseltilmişti.
2026 yılı için henüz resmi bir açıklama yapılmasa da ekonomi kulislerinde öne çıkan ilk tahminler belli oldu.
Geçmiş yıllardaki artış grafiği dikkate alındığında, 2026 yılında bayram ikramiyelerinin 5 bin TL olması bekleniyor.