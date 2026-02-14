Ömer Fethi Gürer, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin yıllar içinde ciddi biçimde alım gücü kaybına uğradığını ramazan kolisi fiyatları üzerinden yaptığı karşılaştırmayla gözler önüne serdi. Gürer, 2018 yılında emekli ikramiyesiyle 16 ramazan kolisi alınabilirken, 2026’da bu sayının 8 koliye düştüğünü açıkladı.

“RAKAMLAR ARTTI, EMEKLİNİN SOFRASI KÜÇÜLDÜ”

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Gürer, emekli bayram ikramiyesinin geçmişten bugüne nominal olarak arttığını ancak gerçek hayatta bunun karşılığının kalmadığını belirtti.

Gürer, “2018 yılında CHP’nin girişimiyle emekliye bin TL bayram ikramiyesi verildi. Bugün bu tutar 4 bin TL’ye çıkarıldı. Kâğıt üzerinde dört kat artış var ama mutfaktaki tablo bunun tam tersini gösteriyor” dedi.

RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI YÜZDE 1500’E DAYANDI

Açıklamasında ramazan kolisi fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Gürer, en düşük kolinin bile yıllar içinde yüzde 700 ila yüzde 1500 arasında zamlandığını vurguladı. Buna karşılık bayram ikramiyesinin artış oranının yüzde 300’de kaldığını ifade eden Gürer, “Enflasyon karşısında ezilen yine emekli oldu” değerlendirmesinde bulundu.

“BAYRAM İKRAMİYESİ TORUN HARÇLIĞINA YETMEZ HALE GELDİ”

Emeklinin yaşadığı geçim sıkıntısının sosyal boyutuna da dikkat çeken Gürer, şu ifadeleri kullandı:

Emeklinin cebine giren para dört katına çıkmış gibi görünüyor ama mutfaktaki yangın on, on beş kat büyümüş durumda. 2018’de 16 koli alınabilen ikramiye bugün 8 kolinin bile altına düştü

Gürer, bayram ikramiyesinin yılda iki kez verilmesine rağmen gerçek anlamda bir destek olmaktan çıktığını belirterek, ikramiyenin asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini savundu.

“Bayram sabahı torunun kapısını çalıp cebine harçlık koyamayan bir dede tablosu, bu ülkenin en ağır ekonomik göstergesidir. Emeklinin bayramını geri verin. Bayram ikramiyesi göstermelik değil, alım gücünü gerçekten koruyan bir düzeye çıkarılmalıdır.”