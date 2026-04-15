Ocak 2026’da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında ek zam artışını cebe koymuştu. Ancak yapılan artış en düşük emekli maaşına çare olamadı. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL’ye çıkarıldı.
Emeklinin 2027 Ocak maaş zammını şimdiden açıkladı: SGK uzmanı Özgür Erdursun ‘gerçek’ dedi
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2027 yılının başında yapılacak artış oranının yüzde 8.7 seviyesinde kalacağını belirterek en düşük emekli maaşını 25 bin TL olarak açıklandı.Derleyen: Süleyman Çay
Yapılan zam oranı ne emekliyi ne memuru memnun etti. Açlık sınırı şimdiden 35 bin TL sınırına dayandığı ortamda hayat pahalılığı emeklinin cebini bağlıyor. Bu noktada son bir umut gözler temmuz zammına çevrildi.
Emekliler, Ocak ayında 4,84 ve Şubat ayında 2,96 ilk olarak cebe koydu. Mart ayı için de yüzde 1,94 zammı hak eden emekliler böylece üç ayda yüzde 10.04 zammı almış oldu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabı üzerinden 2026 yılı enflasyon beklentileri üzerinden emekli maaşlarına yapılacak olası artışları kalem kalem hesapladı. Erdursun, Ocak ayı verileri ışığında yaptığı tahminlerde, ekstra bir yasal düzenleme yapılmadığı takdirde emekliyi bekleyen tabloyu "yüzde 25 enflasyon" ihtimali üzerinden şekillendirdi.
Erdursun’a göre; 2026 yılının yüzde 25 enflasyonla tamamlanması durumunda, yılın ilk yarısındaki verilerle Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 15 oranında bir zam yansıtılacak. Bu senaryoda en düşük emekli aylığının 23 bin TL getirileceğini Erdursun belirtti.
Yılın ikinci yarısındaki enflasyon hızının yansıması olarak 2027 yılının başında yapılacak artış oranının yüzde 8.7 seviyesinde kalacağın Erdursun tahmin etti.
Erdursun’un zam tahminine göre; 1 Ocak 2027 itibarıyla en düşük emekli aylığı 25 bin TL seviyesine gelecek.
Özgür Erdursun, bu rakamların mevcut mevzuat ve enflasyon beklentileri dahilinde "en gerçekçi tablo" olduğunu vurgulayarak şu uyarıda bulundu:
"Eğer hükümet kanadından refah payı veya taban maaşta köklü bir iyileştirme gibi ek bir düzenleme gelmez ise, milyonlarca emeklinin cebine girecek rakamlar tam olarak bu seviyelerde kalacaktır."