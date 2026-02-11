Emeklilik sisteminde köklü bir dönüşüm için hazırlıklar hız kazandı. 2026’nın ikinci yarısından itibaren devreye girecek iyileştirmelerle birlikte prim ödeme süresi ve yatırılan prim miktarı, emekli maaşının belirlenmesinde çok daha fazla ağırlık kazanaca; zam farklarının ortadan kaldırılması da masada.

Hükümet, sistemin daha adil ve uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir reform çalışması yürütüyor. Takvime göre ilk düzenlemeler 2026’nın ikinci yarısında hayata geçecek, esaslı değişiklikler ise 2027 yılında tamamlanacak.

Sabah Gazetesi yazarı Zübeyde Yalçın’ın haberine göre çalışma, Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti koordinasyonunda ilerliyor. Emeklilerin yıllardır yaşadığı yapısal problemlerin çözümü için detaylı bir hazırlık yapıldığı vurgulanıyor.

AYLIK BAĞLAMA ORANLARI VE MAAŞ DENGESİZLİKLERİ GÜNDEMDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki komisyon, emeklilik sistemi, aylık bağlama katsayıları, taban maaş ile diğer emekli aylıkları arasındaki uçurumları inceleyen kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Amaç, gelir dağılımını daha eşit ve geleceğe dönük sürdürülebilir kılmak.

Yapılan saha çalışmaları ve kurumlara ulaşan talepler, az prim yatıranlarla çok prim ödeyenler arasındaki maaş farkının giderek daralmasının ciddi rahatsızlık yarattığını gösteriyor. Yeni sistemde prim gün sayısı ile ödenen prim tutarının maaş hesaplamasındaki etkisi artırılacak.

ZAM ORANLARINDA BİRLİKTELİK İHTİMALİ

Bir diğer önemli başlık ise emekli grupları arasındaki zam farkı. Yıl başında memur emeklilerine yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 zam yapılmıştı. Bu farklılığın kaldırılması ve bütün emeklilere eşit oranda zam uygulanması seçeneği görüşülüyor.

2026’DA ARA ADIMLAR, 2027’DE TAM REFORM

Yeni düzenlemelerle prim odaklı, daha dengeli bir emeklilik yapısının oluşturulması ve en düşük emekli maaşı uygulamasının gerekliliğinin azalması bekleniyor. Yetkililer, geniş çaplı reformun ekonomik programın sonuçlarının daha belirgin hale geleceği 2027’de tamamlanacağını kaydediyor.Bunun yanı sıra 2026’nın ikinci yarısından başlayarak emeklilere yönelik bazı geçici iyileştirmelerin devreye alınması öngörülüyor. Bu düzenlemelerin, kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak anılan model çerçevesinde şekillenebileceği ifade ediliyor.