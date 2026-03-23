Emeklilik sisteminde son yıllarda yaşanan yoğunlukta zamanlama faktörü belirleyici oldu. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinin ardından gelecek yıl enflasyonun düşeceği beklentisi, çalışanları yıl bitmeden emeklilik başvurusu yapmaya yönlendirdi.

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre aralık ayında verilen dilekçeler, bağlanacak aylık açısından önemli bir avantaj sağladı.

ARALIK BAŞVURULARI NEDEN ÖNEMLİ

Ücretli çalışanlar için emeklilik dilekçesinin verildiği tarih, aylık hesaplamasında kritik rol oynuyor. Enflasyonun takip eden yılda düşmesi bekleniyorsa, mevcut yılın verileriyle hesaplanan maaş daha yüksek olabiliyor.

Bu durum özellikle son yıllarda çok sayıda kişinin Aralık ayında emeklilik başvurusu yapmasına neden oldu.

EYT VE ENFLASYON ETKİSİ ZİRVEYE TAŞIDI

Bu eğilim, Şubat iki bin yirmi üçte yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle birleşince emeklilik sayılarında tarihi artış yaşandı. Hem EYT kapsamında emeklilik hakkı kazananlar hem de enflasyon avantajını kaçırmak istemeyenler aynı dönemde sisteme dahil oldu.

İki bin yirmi üçte emekli sayısı iki milyon yüz doksan dört bine ulaşırken, iki bin yirmi dörtte de yedi yüz yirmi dört bin beş yüz kişi emekli oldu. Bu artışta, yıl sonu başvurularının yarattığı yoğunluk da etkili oldu.

NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI

İki bin yirmi beşte ise tablo değişti. EYT’den yararlanan ana kitlenin büyük ölçüde sisteme girmesi ve enflasyon beklentilerinin daha dengeli hale gelmesiyle emekli sayısı yeniden uzun yıllar ortalamasına yaklaştı.

Yıllık başvuruların tekrar dört yüz binli seviyelere gerilediği görülüyor.

ZAMANLAMA AVANTAJI ZAYIFLIYOR

Ekonomik göstergelerdeki dengelenme ile birlikte emeklilikte “doğru zaman” etkisinin de zayıfladığı değerlendiriliyor. Önceki yıllarda Aralık ayında dilekçe vermek belirgin bir avantaj sağlarken, bu farkın giderek azaldığı ifade ediliyor.

Buna rağmen, özellikle ücretli çalışanlar açısından yılın son ayında emeklilik başvurusu yapmanın maaş üzerinde etkili olabileceği gerçeği önemini koruyor.