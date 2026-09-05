SGK Uzmanı Melis Elmen’in Radyo Sputnik’te sunduğu Çalışma Hayatım programına konuk olan Kademeli Emeklilik Federasyonu Genel Sekreteri Fatma Köseoğlu, EYT düzenlemesinin ardından gündeme gelen kademeli emeklilik talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Emeklilikte adalet çağrısı: Emeklilik yaşları arasında 20 yıl fark var
Kademeli Emeklilik Federasyonu Genel Sekreteri Fatma Köseoğlu, EYT düzenlemesinin ardından emeklilik yaşları arasında 17-20 yıllık fark oluştuğunu belirterek kademeli emeklilik talebinde bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Köseoğlu, kademeli emeklilik talebinin temelinde adalet arayışının bulunduğunu ifade etti.
EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik yaşları arasında 17-20 yıllık bir fark oluştuğunu belirten Köseoğlu, bu durumun çalışanlar arasında önemli bir eşitsizlik yarattığını söyledi.
Çalışma hayatında prim gün sayısı yüksek olmasına rağmen emeklilik yaşını bekleyen çalışanların bulunduğuna dikkat çeken Köseoğlu, mevcut sistemde prim gün sayısı ile emeklilik yaşı arasında oluşan farkın giderilmesi gerektiğini belirtti.
Köseoğlu, EYT düzenlemesi öncesinde belirli yaş aralıklarında kademeli bir emeklilik sisteminin bulunduğunu, ancak düzenlemenin ardından bazı çalışanların bu sistemin dışında kaldığını ifade etti.
Türkiye’de 38-40 yaşlarında emekli olan kişilerin bulunduğunu belirten Köseoğlu, buna karşılık 50 yaşında olmasına ve 10 bin prim gününü tamamlamasına rağmen 60 yaşını bekleyen çalışanların bulunduğunu dile getirdi.
önemli bir fark oluştuğunu belirten Köseoğlu, bu durumun çalışma hayatına da yansıdığını söyledi.
Emeklilik yaşını bekleyen çalışanların çalışmaya devam etmesiyle prim günlerinin artmasına karşın aylık bağlanma oranları nedeniyle bağlanacak emekli aylıklarının düşebildiğini ifade etti.
Kademeli emeklilik kapsamında işe giriş tarihinin yanı sıra ödenen primlerin de dikkate alınması gerektiğini savunan Köseoğlu, çalışanların primlerinin karşılığını alabilmesi gerektiğini belirtti.
Köseoğlu ayrıca, geçmişte işe giriş tarihi üzerinden yapılan düzenlemeler nedeniyle belirli bir tarihe takılan çalışanların benzer bir durumla yeniden karşılaşmak istemediğini ifade etti.
Prim günlerinin dikkate alınacağı ve aylık bağlanma oranlarının yeniden düzenleneceği bir sistem talep etti.