Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emeklilikte adalet çağrısı: Emeklilik yaşları arasında 20 yıl fark var

Emeklilikte adalet çağrısı: Emeklilik yaşları arasında 20 yıl fark var

Kademeli Emeklilik Federasyonu Genel Sekreteri Fatma Köseoğlu, EYT düzenlemesinin ardından emeklilik yaşları arasında 17-20 yıllık fark oluştuğunu belirterek kademeli emeklilik talebinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Emeklilikte adalet çağrısı: Emeklilik yaşları arasında 20 yıl fark var - Resim: 1

SGK Uzmanı Melis Elmen’in Radyo Sputnik’te sunduğu Çalışma Hayatım programına konuk olan Kademeli Emeklilik Federasyonu Genel Sekreteri Fatma Köseoğlu, EYT düzenlemesinin ardından gündeme gelen kademeli emeklilik talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Emeklilikte adalet çağrısı: Emeklilik yaşları arasında 20 yıl fark var - Resim: 2

Köseoğlu, kademeli emeklilik talebinin temelinde adalet arayışının bulunduğunu ifade etti.

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Emeklilikte adalet çağrısı: Emeklilik yaşları arasında 20 yıl fark var - Resim: 3

EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik yaşları arasında 17-20 yıllık bir fark oluştuğunu belirten Köseoğlu, bu durumun çalışanlar arasında önemli bir eşitsizlik yarattığını söyledi.

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Emeklilikte adalet çağrısı: Emeklilik yaşları arasında 20 yıl fark var - Resim: 4

Çalışma hayatında prim gün sayısı yüksek olmasına rağmen emeklilik yaşını bekleyen çalışanların bulunduğuna dikkat çeken Köseoğlu, mevcut sistemde prim gün sayısı ile emeklilik yaşı arasında oluşan farkın giderilmesi gerektiğini belirtti.

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Emeklilikte adalet çağrısı: Emeklilik yaşları arasında 20 yıl fark var - Resim: 5

Köseoğlu, EYT düzenlemesi öncesinde belirli yaş aralıklarında kademeli bir emeklilik sisteminin bulunduğunu, ancak düzenlemenin ardından bazı çalışanların bu sistemin dışında kaldığını ifade etti.

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Emeklilikte adalet çağrısı: Emeklilik yaşları arasında 20 yıl fark var - Resim: 6

Türkiye’de 38-40 yaşlarında emekli olan kişilerin bulunduğunu belirten Köseoğlu, buna karşılık 50 yaşında olmasına ve 10 bin prim gününü tamamlamasına rağmen 60 yaşını bekleyen çalışanların bulunduğunu dile getirdi.

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Emeklilikte adalet çağrısı: Emeklilik yaşları arasında 20 yıl fark var - Resim: 7

önemli bir fark oluştuğunu belirten Köseoğlu, bu durumun çalışma hayatına da yansıdığını söyledi.

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Emeklilikte adalet çağrısı: Emeklilik yaşları arasında 20 yıl fark var - Resim: 8

Emeklilik yaşını bekleyen çalışanların çalışmaya devam etmesiyle prim günlerinin artmasına karşın aylık bağlanma oranları nedeniyle bağlanacak emekli aylıklarının düşebildiğini ifade etti.

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Emeklilikte adalet çağrısı: Emeklilik yaşları arasında 20 yıl fark var - Resim: 9

Kademeli emeklilik kapsamında işe giriş tarihinin yanı sıra ödenen primlerin de dikkate alınması gerektiğini savunan Köseoğlu, çalışanların primlerinin karşılığını alabilmesi gerektiğini belirtti.

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Emeklilikte adalet çağrısı: Emeklilik yaşları arasında 20 yıl fark var - Resim: 10

Köseoğlu ayrıca, geçmişte işe giriş tarihi üzerinden yapılan düzenlemeler nedeniyle belirli bir tarihe takılan çalışanların benzer bir durumla yeniden karşılaşmak istemediğini ifade etti.

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Emeklilikte adalet çağrısı: Emeklilik yaşları arasında 20 yıl fark var - Resim: 11

Prim günlerinin dikkate alınacağı ve aylık bağlanma oranlarının yeniden düzenleneceği bir sistem talep etti.

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