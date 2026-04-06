Birleşik Krallık hükümeti, uzayan yaşam süresi ve kamu maliyesindeki yükü dengelemek amacıyla devlet emeklilik yaşını 66’dan 67’ye çıkarma kararı aldı. Bu hamleyle sadece bütçede tasarruf değil, emekli maaşlarında da ciddi bir güncelleme hedefleniyor.

İLK KİMLER ETKİLENECEK?

Takvimler değişti! Yeni düzenlemeden öncelikli olarak 6 Nisan 1960 ile 5 Mayıs 1960 tarihleri arasında doğanlar etkilenecek.

Bu gruptaki vatandaşlar, emekli maaşlarına kavuşabilmek için fazladan en az bir ay daha beklemek durumunda kalacak. Geçiş süreci önümüzdeki iki yıl boyunca kademeli olarak devam edecek ve nihayetinde tüm yeni emekliler için sınır 67 yaş olacak.

MAAŞLARA YÜZDE 4,8 "HAYAT SUYU" ZAMMI

Yaş sınırı yükselirken, artan yaşam maliyetlerine karşı emekli maaşlarında da yukarı yönlü bir revizeye gidildi. yüzde 4,8 oranındaki artışla birlikte yeni tablo şu şekilde oluştu: