Emeklilik sisteminde kapsamlı bir revizyona hazırlanan Almanya'da, 45 yıl prim ödeyenlere tanınan erken emeklilik hakkı siyasetin bir numaralı tartışma konusu haline geldi.
Emeklilik süresi uzuyor: Sürpriz maaş kesintisi
5 yıllık prim ödemesine dayanan kesintisiz erken emeklilik hakkını yeniden şekillendirmek için Avrupa'da bir ülkede müzakerelerde prim şartının 46 veya 47 yıla yükseltilmesi gündemde.Kaynak: Diğer
Gündemdeki "46 veya 47 prim yılı" formülü yasalaşırsa, maaşında kesinti yaşamadan erken emekli olmak isteyen çalışanların mevcut sisteme göre en az bir veya iki yıl daha fazladan mesai yapması gerekecek.
Koalisyon masasında sadece prim gününün artırılması değil, erken emeklilik ayrıcalığının sadece ağır fiziksel işlerde çalışanlarla sınırlandırılması ve çocuk yetiştirme sürelerinin hesaplanma yöntemlerinin güncellenmesi gibi radikal değişiklikler de bulunuyor.
Artı46'da yer alan habere göre; Kamuoyunda yıllardır "63 yaşında emeklilik" olarak bilinen mevcut yasa, güncel verilere göre 1964 ve sonrasında doğan vatandaşlara, 45 prim yılını doldurmaları şartıyla 65 yaşında tam maaşla emeklilik kapısını aralıyor.
Her yıl 250 bin ile 280 bin arasında tecrübeli çalışanın bu haktan yararlanarak iş hayatından çekilmesi, nitelikli personel açığıyla boğuşan Alman ekonomisinde alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.
Ekonomi Bilirkişi Konseyi Başkanı Monika Schnitzer, devlet kaynaklarının israf edildiğini belirterek sistemin derhal sonlandırılması çağrısında bulundu.
Sağlıklı bireylerin de erkenden emekli olduğunu ve bunun faturasının çalışan kesime kesildiğini belirten Schnitzer'e, Emeklilik Komisyonu Başkanı Constanze Janda da destek veriyor. Uygulamanın her yıl milyarlarca euro yuttuğunu belirten Janda, sistemin yarattığı sosyal adaletsizliğe dikkat çekerek, ağır şartlarda çalışanların primleriyle masa başı çalışanların erken emekliliğinin finanse edildiğini vurguladı.
Emeklilik Komisyonunun hazırladığı 33 maddelik reform paketinin istisnasız bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini savunanlar arasında Federal Ekonomi Bakanı Katharina Reiche de yer alıyor.
Başbakan Friedrich Merz, kesintisiz erken emeklilik hakkının kaldırılmasını hükümetin temel reform hedeflerinden biri olarak görse de, mağduriyet yaratmamak adına esnek geçiş sürelerine kapıyı açık bırakıyor.
CSU Federal Meclis Grubu Başkanı Alexander Hoffmann ise istisnai durumların yalnızca gerçekten ağır şartlar altındaki vatandaşlara tanınması gerektiğini savunuyor.
Tasarıya en sert muhalefet ise hükümet ortağı SPD'den geliyor. 45 yıl kuralının değiştirilmesini bir "adalet meselesi" olarak nitelendiren SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Matthias Miersch, mevcut yapının korunmasında ısrarcı.
SPD Genel Başkan Yardımcısı Alexander Schweitzer de geçiş süreleri formülüne sıcak bakmadıklarını net bir dille ifade ederek, "Sisteme daha uzun süre katkı sağlayan, daha az çalışandan daha fazla pay almalıdır" diyerek tartışmaya noktayı koydu.
Milyonlarca Alman çalışanını doğrudan etkileyecek olan "46/47 prim yılı" formülü hakkında henüz nihai bir karar verilmiş değil. Müzakereler, sistemi tamamen kaldırmak yerine kurallarını ağırlaştıran ara formüller üzerinden şekillenmeye devam ediyor.