Türkiye’de emeklilik artık bir zamanlar anlatıldığı gibi “altın yıllar” değil; daha çok bir kış hikayesi... Ama romantik değil. Rüzgarı sert, battaniyesi ince, sobası yarım yanan bir hikaye. Bir zamanlar liman diye gösterilen emeklilik, bugün dalgaların dövdüğü, ışığı sönmüş bir fener gibi. Sığınmak isteyen çok, sığınabilen az.

Şubat 2026... Takvim yaprakları ilerliyor ama emeklinin cüzdanı sanki donmuş bir zaman diliminde kalmış. En düşük emekli maaşı Ocak ayında 16.881 TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı; davullar çalındı, müjdeler verildi, ekranlarda grafikler yükseldi. 3.119 TL farkın 4 Şubat’ta yatırıldığı açıklandı.

Ama asıl mesele rakamların kendisi. Asgari ücretin net 28.075 TL olduğu bir tabloda, 20 bin TL ile “rahat yaşam” iddiası, matematikle değil ancak temennilerle açıklanabilir. Market sepeti 15-18 bin TL’yi bulmuşken, doğalgaz faturası kış aylarında adeta mini bir kira bedeline dönüşmüşken, eczaneden alınan torba ilaçlar 2-3 bin TL’yi aşmışken... Bu tabloya “refah” demek, buz gibi suya girip “ılık sayılır” demeye benziyor.

Emekliliğin battaniye metaforu burada devreye giriyor: Delik deşik, yamalı, eski bir battaniye... Göbeğe kadar örtüyor, ama ayaklar dışarıda donuyor; başı kapatınca dizler açıkta kalıyor. Çünkü sistemdeki delikler küçük değil, yapısal.

2008’de yapılan reformla aylık bağlanma oranının düşmesi, bugünün emeklilik dramının belki de en kritik sahnesi. Eskiden primlerin yaklaşık %70’i maaşa yansırken, bugün bu oran %35-40’lara kadar geriledi. Yani ömrünüz boyunca aslanlar gibi çalışmış, 8-9 bin gün prim ödemiş olabilirsiniz; ama emekli olduğunuzda asgari ücretin altında bir gelirle karşılaşmanız artık istisna değil, neredeyse kural. Bu durum, yıllarca “geleceğe yatırım” diye anlatılan prim sistemini, geriye dönüp bakıldığında biraz trajikomik bir piyango bileti gibi gösteriyor: Bilet pahalı, ödül küçük.

Bir de enflasyon var... Türkiye ekonomisinin hiç emekli olmayan maraton koşucusu. Zamlar geliyor, maaşlar artıyor gibi görünüyor; ama maaşın erimesi, seyyanen zamların geçici yama görevi görmesi, bu artışları kısa süreli bir illüzyona dönüştürüyor. Yamayı yapıştırıyorsunuz, birkaç ay sonra tekrar açılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %12,19 zam yapılırken, memur emeklilerinin %18,60 artışla daha avantajlı görünmesi ise adalet terazisinin yine hafif yana yatmasına neden oluyor.

“En düşük maaşı” ve alkışlar... Oysa yaklaşık 5 milyon emekli hala bu taban maaşta yaşıyor. Yani her iki emekliden biri, emekliliği “hayatın tadını çıkarma” dönemi değil, “minimum hayatta kalma paketi” olarak deneyimliyor.

Arada umut satırları da dolaşıyor: “42 bin TL formülü” gibi öneriler... Eski aylık bağlanma oranına dönüş, intibak düzenlemesi, maaşların asgari ücretin 1,5 katına yaklaşması gibi fikirler dile getiriliyor. Mantık var mı? Var. Uygulanabilir mi? İşte burada Türkiye’nin klasik refleksi devreye giriyor: Yeni bir battaniye dokumak yerine eskisini yamalamaya devam etmek. Çünkü yama hızlıdır; ama çözüm değildir.

Emeklilik bir lütuf değil, bir hak. Ömrünü çalışarak geçirmiş milyonlarca insanın, yaşlılığında “idare etme sanatı” öğrenmek zorunda kalması, sadece ekonomik değil, ahlaki bir mesele.

Artık soruyu değiştirmek gerekiyor: “Emekliye ne kadar zam yapıldı?” yerine “Emeklilik gerçekten yaşanabilir mi?” diye sormak gerek. Çünkü battaniye metaforu artık yorgun bir klişe değil; gerçek bir hayat deneyimi.