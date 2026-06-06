Yılbaşında yapılan maaş zamları, yılın henüz ilk 5 ayında enflasyon karşısında adeta buharlaştı. Hem memur hem de emeklinin cebine giren zamlı maaşların alım gücü hızla düşerken, asgari ücretteki erime ara zam ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık süreçte enflasyon rakamları, resmi ve bağımsız kurumlar arasında ciddi farklılıklar gösterdi. TÜİK yüzde 16.61 oranında artış, ENAG yüzde 23.57 oranında artış kaydetti.

ASGARİ ÜCRETTEKİ KAYIP 4 BİN LİRAYA DAYANDI

Yılın başında 5 bin 971 TL zam yapılarak 28 bin 75 TL seviyesine çıkarılan asgari ücret, aradan geçen 5 ayda ağır yara aldı. TÜİK verilerine göre asgari ücretin reel alım gücü 3 bin 999 TL eriyerek 24 bin 76 TL'ye geriledi. Yılbaşı zammından elde sadece 1.972 TL kaldı. ENAG verilerine göre alım gücü 22 bin 720 TL'ye kadar düştü ve yılbaşı zammından geriye yalnızca 616 TL kaldı. Önümüzde yılın bitmesine daha 7 ay varken ortaya çıkan bu tablo, asgari ücrete ara zammı kaçınılmaz bir hale getiriyor.

EMEKLİ VE MEMURUN ALIM GÜCÜ TEPETAKLAK

Maaşlardaki erime yalnızca asgari ücretle sınırlı kalmadı. Diğer meslek grupları ve emeklilerin tablosu da oldukça çarpıcı. En düşük emekli aylığı yılbaşında 20 bin TL yapılan maaşın alım gücü, TÜİK enflasyonuyla 2 bin 849 TL kayıpla 17 bin 151 TL'ye, ENAG enflasyonuyla ise 3 bin 815 TL kayıpla 16 bin 185 TL'ye kadar indi.

En düşük memur maaşı 58 bin 305 TL olan maaşta TÜİK verilerine göre 8 bin 305 TL erime yaşandı. Yılbaşında yapılan 9 bin 818 TL'lik zamdan geriye sadece 1.513 TL kalırken, reel alım gücü 50 bin TL'ye düştü.

Öğretmen maaşı 65 bin 358 TL'den, 9 bin 310 TL kayıpla 56 bin 48 TL'ye geriledi. Mühendis maaşı 84 bin 721 TL'den, 12 bin 68 TL kayıpla 72 bin 653 TL'ye düştü.