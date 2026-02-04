Ocak 2026 itibarıyla 16 bin 881 lira olan alt sınır olan emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi. SGK sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla, emekli maaşlarındaki artıştan kaynaklanan fark tutarlarının ödeme takvimini açıkladı. Emeklilere ve hak sahiplerine toplamda yaklaşık 11,4 milyar TL tutarında fark ödemesi verilecek.

ÖDEMELER BANKA VE PKK ŞUBELERİNDEN YAPILACAK

SGK'dan gelen açıklamada, emeklilere yapılacak fark ödemelerinin mevcut maaşlarını aldıkları kanallar üzerinden bugün yapılacağı belirtildi. Emekliler, PTT şubelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun maaş kuyrukları oluşturdu. SGK'dan gelen amakli maaşı fark ödemesiyle ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Emeklilerimiz ve hak sahipleri, fark tutarlarını gelir/aylık aldıkları banka veya PTT şubelerinden 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebileceklerdir. Tüm emeklilerimize hayırlı olsun."

Öte yandan Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekliler Ocak ayında yüzde 4,84 oranında zam almaya hak kazandı. Geriye kalan Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla emekli maaşına yapılacak net zam belli olacak.