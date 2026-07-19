Emeklilerin akın akın göç ettiği 3 il belli oldu: Listede sürpriz iller var

Geçen yıl ülke genelinde 11 bin 885 kişi emeklilik hayatını başka bir şehirde sürdürmek amacıyla taşınırken, megakent İstanbul hem en çok emekli göçü gönderen hem de en çok emekli göçü kabul eden şehir olarak listenin zirvesinde yer aldı.