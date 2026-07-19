Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in yayımladığı 2025 yılı İç Göç İstatistikleri, Türkiye'deki yer değiştirme hareketlerine dair dikkat çekici verileri ortaya koydu.
Emeklilerin akın akın göç ettiği 3 il belli oldu: Listede sürpriz iller var
TÜİK, 2025 yılında 11 bin 885 kişinin emeklilik hayatını başka bir şehirde sürdürmek amacıyla göç ettiğini açıkladı. Emeklilerin akın akın göç ettiği 3 il ise belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...Kaynak: AA
Geçen yıl ülke genelinde 11 bin 885 kişi emeklilik hayatını başka bir şehirde sürdürmek amacıyla taşınırken, megakent İstanbul hem en çok emekli göçü gönderen hem de en çok emekli göçü kabul eden şehir olarak listenin zirvesinde yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025 yılı genelinde toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi farklı illere göç etti.
Vatandaşların şehir değiştirme gerekçelerinin başında eğitim olanakları, daha nitelikli konut ve yaşam şartları arayışı ile aile fertlerine bağımlı göçler yer aldı.
Emeklilik döneminde sessiz bir şehre yerleşme algısının aksine, emeklilik nedeniyle en çok göç alan şehir 1.103 kişiyle yine İstanbul oldu.
İstanbul'u sırasıyla 921 kişiyle Balıkesir ve 828 kişiyle Ankara takip etti. Buna karşılık, emekli olduktan sonra en az göç alan illerin başında sadece 3 kişiyle Gümüşhane gelirken, Iğdır ve Siirt 9'ar kişiyle son sıraları paylaştı.
Diğer yandan, emeklilik hayatı için İstanbul'dan ayrılanların sayısı 3 bin 344 olarak kayıtlara geçti. Bu veri, Türkiye'de emeklilik sebebiyle göç eden her 3 kişiden birinin İstanbul'dan taşındığını gösteriyor.
Aynı gerekçeyle Ankara'dan 1.080 kişi, İzmir'den ise 694 kişi başka şehirlere göç etti. Emeklilik nedeniyle en az kayıp veren şehir 10 kişiyle Ardahan olurken, onu 18 kişiyle Bayburt ve 26 kişiyle Muş izledi.
Araştırmada öne çıkan bir diğer önemli veri ise konut alımına bağlı yer değiştirmeler oldu; geçen yıl Türkiye'de 60 bin 22 kişi ev aldığı için şehir değiştirdi.
Yeni evi için İstanbul'a taşınanların sayısı 8 bin 189, Ankara'ya taşınanların sayısı ise 6 bin 779 oldu. Nüfus yoğunluğu daha az olmasına rağmen Kocaeli, 2 bin 548 kişiyle İzmir'i geride bırakarak ev alanların en çok göç ettiği üçüncü şehir olmayı başardı.
Konut alımı sonrası başka şehirlere en çok göç veren il 15 bin 135 kişiyle yine İstanbul oldu. İstanbul'un ardından Ankara'dan 3 bin 172, İzmir'den ise 2 bin 746 kişi yeni bir eve taşınmak amacıyla şehirden ayrıldı.