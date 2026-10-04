Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Emekliler Derneği Erzurum Şubesi'ni ziyaret ederek emeklilerin konut beklentisini gündeme taşıdı.

Küçükoğlu, emeklilerin uygun şartlarda konut sahibi olabilmesi için Ankara'da bakanlıklar ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) nezdinde gerekli temasların kurulacağını belirtti.

EMEKLİLERİN KONUT BEKLENTİSİ MASAYA YATIRILDI

Küçükoğlu, İl Yönetim Kurulu üyeleri Murat Anatepe ve Fehmi Akçil ile birlikte Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Heyeti, Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, Başkan Yardımcısı Tuncay Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Ziyarette emeklilerin yaşadığı sorunların yanı sıra konut projeleri de ele alındı. Erzurum'da TOKİ tarafından gerçekleştirilen ve yapılması planlanan projelerin son durumu değerlendirilirken, emeklilerin konut talepleri de Küçükoğlu'na aktarıldı.

"EMEKLİLERİMİZİN BÜYÜK BEKLENTİSİ VAR"

Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, Erzurum'daki emeklilerin TOKİ tarafından gerçekleştirilen ve gelecekte yapılacak konut projelerinden faydalanmayı beklediğini söyledi.

Emeklilerin konut sahibi olma konusunda ciddi bir beklenti içerisinde olduğunu belirten Araz, dernek yönetimi olarak daha önce Ankara ve Erzurum'da çeşitli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Araz, emeklilerin konut taleplerinin karşılanması için çalışmaların hızlandırılması konusunda Küçükoğlu'ndan destek istedi.

KÜÇÜKOĞLU: EMEKLİLERİMİZİ EV SAHİBİ YAPMAK EN BÜYÜK ARZUMUZ

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, emeklilerin konut beklentisini önemsediklerini belirterek gerekli girişimlerin yapılacağını söyledi.

Daha hızlı ve sonuç odaklı bir çalışma yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Küçükoğlu, Ankara'da bakanlıklar ve TOKİ nezdinde temasların kurulacağını belirtti.

Küçükoğlu, "Emeklilerimizi ev sahibi yapmak en büyük arzumuz. Bu konuda bize ne düşüyorsa başımızın, gözümüzün üstüne. Başkent Ankara'da bakanlık nezdinde ve Toplu Konut İdaresi ile daha hızlı nasıl çalışma yapılır, bunun mücadelesini vereceğiz" dedi.

EMEKLİLERİN DİĞER SORUNLARI DA KONUŞULDU

Görüşmede konut konusunun yanı sıra emeklilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sorunlar da ele alındı.

Emeklilerin yaşam koşulları, beklentileri ve çözüm önerileri karşılıklı olarak değerlendirildi.

Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Küçükoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.