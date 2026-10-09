Nuri Aslan, Kirada oturan ihtiyaç sahibi emeklilere yıllık 24 bin TL kira desteği sağlanacağını belirten Aslan; 100 bin emekliye de Ramazan ve Kurban bayramlarında dörder bin lira olmak üzere toplam 8 bin TL bayram ikramiyesi verileceğini açıkladı.
Emeklilere kira yardımı ve ikramiye: Resmen açıklandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, emeklilere yönelik yeni sosyal yardım paketini duyurdu. Pakette emeklileri rahatlatacak maddi yardımlar bulunuyor.Aykut Metehan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hayat pahalılığı ve artan kira fiyatları karşısında geçim mücadelesi veren emekliler için kapsamlı bir sosyal destek programını devreye soktu. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, belediye tarafından hayata geçirilen yardım paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla İstanbulluların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Aslan, emeklilerin bütçesini doğrudan rahatlatacak iki ayrı mali desteğin müjdesini verdi.
KİRACI EMEKLİLERE YILLIK 24 BİN TL DESTEK
İstanbul genelinde derinleşen barınma krizine dikkat çeken Nuri Aslan, megakentte kirada ikamet eden emeklilere düzenli kira katkısı sunulacağını belirtti. Hazırlanan planlama kapsamında, şartları karşılayan kiracı emeklilere yıllık toplam 24 bin lira tutarında nakdi kira desteği sağlanacak.
100 BİN EMEKLİYE TOPLAM 8 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ
Paketin bir diğer önemli ayağını ise bayram ikramiyeleri oluşturdu. Yaklaşan dini bayramlar öncesinde emeklilerin nefes almasını hedeflediklerini ifade eden Aslan, 100 bin emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin TL olmak üzere yılda toplam 8 bin TL ikramiye yatırılacağını duyurdu.
Emeklilerin aileleri ve torunlarıyla bayram sevincini buruk yaşamaması gerektiğini dile getiren Aslan, şu ifadeleri kullandı:
"Bayram gelecek, ramazan yaklaştı. Torununuza harçlık vermek için düşünmeyeceksiniz; İBB daima yanınızda. 100 bin emeklimize Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira, Kurban Bayramı'nda da 4 bin lira vereceğiz. Böylece yılda 8 bin lira ikramiye sağlamış olacağız. Sizin paranızı size veriyoruz, helali hoş olsun."
"KİMSE İSTANBUL'DA MUHTAÇ KALMASIN İSTİYORUZ"
İstanbul'un bütçesini doğrudan halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanmayı sürdüreceklerini kaydeden İBB Başkanvekili Aslan, yerel yönetim anlayışlarına ilişkin şunları kaydetti:
"Kıymetli İstanbullular, sizlerin kaynaklarını yine sizlere ayırmaya kararlılıkla devam edeceğiz. İstanbul'u ortak akılla ve şeffaf biçimde yönetmeyi sürdüreceğiz. Bizim tek bir gayemiz var: Hiç kimsenin bu kadim şehirde temel ihtiyaçlarını karşılarken kendini çaresiz veya bir şeye muhtaç hissetmemesi."
Konuşmasının sonunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da atıfta bulunan Nuri Aslan, "Keşke İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu aramızda olsaydı ve bu güzel müjdeleri sizlere bizzat kendisi açıklasaydı" diyerek konuşmasını tamamladı