Emeklilere kira yardımı ve ikramiye: Resmen açıklandı

100 BİN EMEKLİYE TOPLAM 8 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ

Paketin bir diğer önemli ayağını ise bayram ikramiyeleri oluşturdu. Yaklaşan dini bayramlar öncesinde emeklilerin nefes almasını hedeflediklerini ifade eden Aslan, 100 bin emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin TL olmak üzere yılda toplam 8 bin TL ikramiye yatırılacağını duyurdu.