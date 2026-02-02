Artan gıda maliyetleri karşısında 30 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında 20 bin TL en düşük emekli aylığı ile geçinmek zor. Emekliyi yalnız bırakmayan yerel yönetimler, "Pazar Alışverişi Desteği" projeleriyle can suyu olmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul genelinde ve Üsküdar ilçesinde başlatılan nakdi yardımlar, ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşın bütçesine doğrudan katkı sağlıyor.

İBB'DEN EMEKLİ BAŞINA 10 BİN TL YILLIK DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2026 yılı için "Emekli Pazar Desteği" miktarında artışa gitti. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen 20 bin emekli vatandaşa, yıllık toplam 10 bin Türk Lirası tutarında ödeme yapılacak. 26 Ocak 2026 başvuru tarihi belirlendi. Alo 153 ve İBB dijital platformları üzerinden başvurular kabul ediliyor. Sosyal incelemesi olumlu sonuçlanan 20 bin hak sahibi yararlanacak.

ÜSKÜDAR'DA 5 BİN TL'LİK PAZAR DESTEĞİ

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın seçim vaatlerinden biri olan "Pazar Alışverişi Desteği" de ilçede hız kesmeden uygulanıyor. Üsküdar sınırları içerisinde yaşayan ve hane gelir düzeyi düşük olan emeklilere, tek seferlik 5 bin Türk Lirası ödeniyor. Onaylanan ödemeler doğrudan banka hesaplarına yatırılarak vatandaşın kullanımına sunuluyor.

BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Belediyelerin sunduğu bu yardımlardan faydalanmak isteyenlerin şu kriterleri taşıması gerekiyor:

Başvuru sahibinin ilgili belediye (İBB geneli veya Üsküdar) sınırları içinde yaşaması.

Hanede tek emekli maaşı olması ve bu maaşın belirlenen asgari geçim sınırının altında kalması.

Sosyal hizmet ekiplerinin hane içinde yapacağı yerinde incelemeden onay alınması.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Değerlendirme süreci tamamlanan emekliler için ödeme takvimi, özellikle Ramazan ayı ve bayramlar gibi mutfak harcamalarının arttığı kritik dönemlere göre planlanıyor. 26 Ocak itibarıyla yoğunlaşan başvuru sürecinin ardından ilk ödemelerin bahar aylarında hesaplara yansıtılması bekleniyor.