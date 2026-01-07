Rize / İlyas Gür / Yeniçağ



Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Rize Şube Başkanı Recep Ali Derman, emeklilere yapılan maaş artışlarına sert tepki gösterdi. SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,60 oranında zam yapılmasını eleştiren Derman, açıklanan artışların hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını söyledi.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı için açıkladığı yüzde 0,89 aylık ve yüzde 30,89 yıllık enflasyon verilerinin kamuoyunda güven oluşturmadığını belirten Derman, bu rakamların vatandaşın pazarda, markette ve kirada yaşadığı gerçek fiyat artışlarıyla örtüşmediğini vurguladı.



Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmasına rağmen kira artış oranının yüzde 34,88 olarak belirlendiğine dikkat çeken Derman, buna karşın emeklilere verilen zam oranlarının çok daha düşük kalmasını eleştirdi.

DERMAN, “BU TABLO, ISMARLAMA ENFLASYON RAKAMLARININ KAÇINILMAZ SONUCUDUR” İFADELERİNİ KULLANDI.



En düşük emekli maaşının 18 bin 935 TL olmasını da kabul edilemez bulduklarını belirten Derman, açlık sınırının 30 bin TL’yi aştığı bir ülkede milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini söyledi. Artan vergi, harç ve faturalar nedeniyle halkın her geçen gün daha fazla ezildiğini dile getiren Derman, gelir dağılımında adaletin tamamen bozulduğunu ifade etti.



Açıklamasının sonunda iktidara çağrıda bulunan Derman, “Bu ülkede yoksulluk bir sonuç değil, bilinçli olarak yönetilen bir politikadır. Halkın dayanacak gücü kalmadı; artık bıçak kemiğe dayanmıştır” dedi.