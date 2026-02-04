TÜİK, yılın ilk enflasyon rakamlarını 3 Şubat’ta açıkladı. Buna göre enflasyon ocak ayında aylık bazda yüzde 4,84 artış yaşadı. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 seviyesinde oldu.

30 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında ne asgari ücret ne de emekli aylıkları yanına yaklaşabiliyor.

EMEKLİLERİN TÜİK'E TEPKİ SESİ

Emeklilerin 20 bin TL aldığı maaş hayat pahalılığı karşısında cepte kalmıyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyonun ardından emekliler ise ANKA’nın mikrofonlarına isyan etti.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verisini ve iktidarı eleştiren emekliler şu cümleleri kullandı:

"Milletvekillerine sormak lazım, onların maaşını bir milyara çıkarmak lazım, bizim maaşı düşürmek gerekiyor.

Yazıklar olsun onlara.

TÜİK’in verdiği kararlar bence yanlıştır. Pazara gelip bakacak, masa başında verilen fiyatlar ile bu yürümez.

Akşamüstü bakıyorum adam yerdeki mandalinayı, domatesi topluyor. Emekliyim, tek olsam da aldığım maaş yetmiyor. "