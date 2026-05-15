Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın çağrısıyla İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen emekliler, artan hayat pahalılığına karşı taleplerini dile getirdi. Söğütlüçeşme’de düzenlenen eylemde emekliler, maaşların yetersiz kaldığını belirterek seyyanen zam ve bayram ikramiyesi artışı talebinde bulundu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, emekli aylıklarının yıllar içinde eridiği savunularak, elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım ve gıda fiyatları karşısında emeklilerin geçinemez hale geldiği ifade edildi. Açıklamada, milyonlarca emeklinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için borçlandığı ya da ek iş aramak zorunda kaldığı belirtildi.

“20 BİN TL SEYYANEN ZAM YAPILMALI”

Emekliler, maaşlara yüzdelik artışların yeterli olmadığını savunarak her emekli aylığına ayrım yapılmaksızın 20 bin TL seyyanen zam yapılmasını istedi. Sendika, düşük maaşlara yapılan oran bazlı artışların yoksulluğu daha da kalıcı hale getirdiğini öne sürdü.

Açıklamada ayrıca bayram ikramiyelerinin mevcut ekonomik koşullarda yetersiz kaldığı belirtilerek, ikramiyelerin asgari ücret seviyesine çıkarılması çağrısı yapıldı. Emekliler, verilen 4 bin TL’lik bayram ikramiyesinin artık temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

Tüm Emeklilerin Sendikası, emeklilerin insanca yaşayabilecek bir gelir talep ettiğini vurgulayarak mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.