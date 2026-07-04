Kaynak: Haber Merkezi

3 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan Haziran ayı enflasyon verileri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Açıklanan rakama göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 32,11, aylık bazda ise yüzde 0,99 oranında arttı. Yılın ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oran doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Temmuz ayı itibarıyla yüzde 17,76 zam yapılacak.

Fakat zam oranı ve enflasyon rakamları, emekliler arasında memnuniyetsizliğe sebep oldu. Özellikle temel gıda maddelerindeki hızlı fiyat artışları ve alım gücündeki erime, vatandaşların tepkisini çekti.

'BUGÜN BİR KİŞİ ÇALIŞSA AÇ KARNINI DOYURAMAZ'

Pazarda ve sokakta konuşan emekli yurttaş, 1998 yılında emekli olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“Vallahi ben 1998’de emekli oldum. Tek kişi çalıştım. Dört kişilik ailemi besledim ve üniversitede iki tane çocuk okuttum. Bugün bir kişi çalışsa kendi aç karnını doyuramaz.”

'BİR KİLO SOĞAN BİLE ALAMIYORUZ YERİ GELDİĞİ ZAMAN'

Diğer bir yurttaş, geçmiş yıllara göre durumun daha da kötüleştiğini belirterek şunları söyledi:

“Beş yıl, on yıl önce daha iyiydi. Şu an alım gücü de çok düşük. Pazara bile gitsen şu an soğanın kilosu 50-60 lira olmuş, 70 lira olmuş. Yani biz bir kilo soğan bile alamıyoruz yeri geldiği zaman. Ki et, hesaplı olmasına rağmen, belli bir fiyatı olmasına rağmen kimsenin buna harcayacak parası bile yok cebinde. Birikimini bıraktım; yani aldıkları maaş kira ve gider, başka hiçbir şey yok.”

'GENÇLERİN BİR HAYALLERİ VARDI. ŞİMDİ ARTIK HAYALLER DE BİTTİ'

Başka bir vatandaş, Türkiye’nin kronik enflasyon sorunu ve halkın üzerindeki yükün arttığını vurguladı:

“Türkiye hiçbir zaman zaten enflasyona karşı rahatlamış bir memleket değil, bir ülke değil. Her zaman bir sorundan mutlaka çıktı. Yani ezilen her zaman halk oldu bizim Türkiye’mizde. Şimdi daha da zor, daha da kötü. Geçtiğimiz yıllarda, dönemlerde insanların alım gücü az olsa bile bir nebze, en azından insanların hayalleri vardı. Emekli olduktan sonra bir ev alma, bir araba alma hayalleri falan kurabiliyorlardı. Gençlerin bir hayalleri vardı. Şimdi artık hayaller de bitti.”

'VERDİKLERİ RAKAM SADAKA GİBİ, BUNUNLA GEÇİNİLEMEZ'

Bir emekli yurttaş ise pazara yaptığı ziyareti anlattı:

“Dün pazara gittim; soğanın kilosu 50 lira, patates 50 lira. Böyle bir şey yok yani. İki ay evvel 20 liraya aldığımız soğan dün 50 lira. Daha bir de zamlarımız yansıtılmadan evvel bu yani. Verdikleri rakam da sadaka gibi yani, bununla geçinilmez. Vallahi vatandaş sandıkta cevabını verir. Her şey çok güzel olacak.”

Vatandaşlar, açıklanan enflasyon oranı ve buna göre yapılacak zammın günlük hayatlarındaki zorlukları gidermeye yetmediğini, özellikle temel gıda fiyatlarındaki artışın alım gücünü ciddi şekilde erittiğini dile getirdi. Birçok emekli, “hayallerin bittiği” ve “geçinmenin imkânsız hale geldiği” bir dönemde yaşadıklarını vurgularken, gelecek dönemde daha adil bir düzen beklentisini dile getirdi.