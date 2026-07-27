Kaynak: İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faruk Çelik’in, "İntibak yasası mutlaka çıkarılmalı" yönündeki açıklaması, emekliler arasında umutları yeniden artırdı.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, hafta sonu Ankara’da yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı değerlendirmede, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların her geçen gün daha da ağırlaştığını belirterek, çözüm bekleyen sorunların kapsamlı şekilde masaya yatırıldığını ifade etti.

Araz, toplantıda emeklilerin öncelikli taleplerinin ve çözüm önerilerine dair "Gıda, kira, elektrik, doğalgaz, ulaşım ve sağlık harcamalarındaki sürekli artış, emeklilerimizin alım gücünü ciddi şekilde düşürmüştür. Bu nedenle emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması artık kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"İNTİBAK DÜZENLEMESİ HAYATA GEÇİRİLMELİDİR"

Emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının sosyal güvenlik sistemini zayıflatan bir yapıya dönüştüğünün altını çizen Araz, uzun yıllar prim ödeyen vatandaşların emeklilik döneminde hak ettikleri gelir seviyesine ulaşamadığını açıkladı.

2000 yılı sonrası emekli olanları da kapsayacak bir intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Araz, emekli maaşlarının belirlenmesinde yalnızca genel enflasyonun değil, emeklilerin gerçek harcama kalemlerini esas alan "emekli enflasyonu"nun da dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

"FARUK ÇELİK’İN AÇIKLAMASI UMUT VERDİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faruk Çelik’in gündeme taşıdığı intibak yasası çağrısının emekliler açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Zekeriya Araz, şunları söyledi:

"Emeklilerimizin sorunlarını saymakla bitiremeyiz. Bu nedenle Sayın Faruk Çelik’in gündeme getirdiği intibak yasası, aciliyetle çözülmesi gereken en önemli konuların başında gelmektedir. Hükümetimizin bir an önce gerekli düzenlemeyi yaparak intibak yasasını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçirip hayata geçirmesini dört gözle bekliyoruz. Çünkü artık emeklilerimizin ağır yaşam koşulları karşısında dayanacak gücü kalmamıştır. Emeklilerimizin insanca yaşayabileceği bir Türkiye, yalnızca emekliler için değil, çalışanlar ve gelecek kuşaklar için de daha güçlü, daha adil ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin teminatı olacaktır."