35 bin TL’yi geçen açlık sınırı karşısında aldıkları 20 bin TL maaş ile geçim sıkıntısını derinden hisseden emekliler, Kurban Bayramı’nda kurban kesmenin kendileri için imkânsız hale geldiğini sesli bir şekilde Osmaniye’den duyurdu.

'EKMEKSİZ ET YENİR Mİ?'

Emekliler, temel gıda fiyatlarındaki artışın dahi günlük yaşamlarını zorlaştırdığını, kurbanlık fiyatlarının ise bütçelerini tamamen aştığını söyledi. Emekli bir vatandaş, "20 bin lira maaş alan adam nasıl kurbanlık alsın? Kurbanlıklar 25-30 bin lira olacak, hiçbir iş yok. 4 bin lirayla ne alacağız da ne vereceğiz? Kurban ikramiyesi veriyorlar işte; kuyruğunu mu alırız, ayağının birini mi?" dedi.

Emekli bir diğer vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Ne kurbanlık alması? Aç karnımızı doyurduk da kurbanlık mı kaldı? Bekleyeceğiz; sağdan soldan biri et gönderirse yiyeceğiz, başka çare yok. Günlük evime 4-5 tane ekmek alacak parayı ben zor buluyorum. Usandık yumurta ekmek yiye yiye; yumurta, ekmek, makarna. Bu ne yahu? Biberi soruyorsun 200-300 lira, patlıcanı soruyorsun 80-90 lira, domates soruyorsun 100 lira."

Bir emekli vatandaş, "Ben neyle kurban alayım? Ne yiyeyim? Tarlam yok, takımım yok; nereden alayım? Alamam. Ne yiyeyim ben? Ekmeksiz et yenir mi? Kurban alırsan ekmek alamazsın" ifadelerini kullandı.

"DOLMUŞ PARASI YOK. NASIL KURBAN KESECEĞİM BEN? "

Bir başka emekli, "Kurbanlığı ben üç ay önce aldım, ama borçla aldım; üç taksit yapıldı" dedi. Başka bir emekli de, "İmkânı yok, alamam. Evde horoz var, onu besliyorum; çocuklara onu keseceğim. Giderken yaya gidiyorum, gelirken de yaya geliyorum; dolmuş parası yok. Nasıl kurban keseceğim ben? Torunları gördüğüm zaman kaçıyorum. Şimdi dört tanesi eve geldi, ben de sabahın 07.00’sinde buraya geldim, görmesinler diye. Eskiden kuyumcu vitrinlerine bakardık altın kaç lira diye; şimdi manavlara bakıyoruz, kırmızı kırmızı bakıp geçiyoruz" şeklinde konuştu.