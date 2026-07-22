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Kaynak: ANKA

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar bir kez daha gündeme taşındı. DİSK-DEV Emekli-Sen Ordu Şubesi tarafından düzenlenen basın açıklamasında, emekli maaşlarının yetersiz olduğu belirtilerek ek zam ve sosyal hakların iyileştirilmesi çağrısı yapıldı.

Ordu'daki Tahıl Pazarı Meydanı'nda gerçekleştirilen açıklamaya emeklilerin yanı sıra çeşitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

"EMEKLİLER EN AĞIR BEDELİ ÖDÜYOR"

Basın açıklamasını yapan DİSK-DEV Emekli-Sen Ordu Şube Başkanı Cengiz Özyurt, Türkiye'nin derinleşen ekonomik kriz içinde olduğunu belirterek uygulanan ekonomik politikaların geniş halk kesimlerini yoksullaştırdığını savundu.

Özyurt, özellikle emeklilerin bu süreçten en fazla etkilenen kesim olduğunu ifade ederek, "Yıllarca bu ülkenin kalkınmasına katkı sunmuş milyonlarca emekli bugün sefalet koşullarına mahkum edilmiştir" dedi.

"BİZİM ENFLASYONUMUZ MUTFAKTA VE PAZARDA"

Resmi enflasyon verilerinin vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığını yansıtmadığını öne süren Özyurt, emeklilerin temel gıda ürünlerine ulaşmakta her geçen gün daha fazla zorlandığını söyledi.

"Bizim enflasyonumuz mutfakta, pazarda yaşanan gerçeklerle ölçülür" diyen Özyurt, emekli aylıklarının yüksek enflasyon karşısında eridiğini ve birçok emeklinin ileri yaşına rağmen geçimini sağlayabilmek için çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi.

EMEKLİLERDEN EK ZAM VE İNTİBAK YASASI TALEBİ

Açıklamada, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, emekliler arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesi için intibak yasasının çıkarılması, sağlık hizmetlerinde alınan katkı paylarının kaldırılması ve emeklilere sendikal hak tanınması talepleri sıralandı.

Özyurt, emeklilerin hak mücadelesinin yalnızca bugünün emeklilerini değil, gelecekte emekli olacak tüm çalışanları ilgilendirdiğini belirtti.

Basın açıklaması, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganıyla sona erdi.