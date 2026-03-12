Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde emekliler, bu yıl 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesinin ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade etti.

Artan yaşam maliyetleri karşısında ikramiyenin yetersiz kaldığını söyleyen emekliler, bayram alışverişi yapmakta zorlandıklarını dile getirdi.

EK İŞ YAPAN EMEKLİLER

Emekli olmasına rağmen geçinebilmek için hurdacılık yaptığını anlatan Mehmet Altuntaş, gün boyunca teneke topladığını belirtti.

Altuntaş, topladığı hurdaları satarak ancak yakıt masrafını karşılayabildiğini söyleyerek, “Akşama kadar bir torba, iki torba ne bulursak topluyoruz. Geçen sattığım tenekelerden 2 bin 100 lira aldım. Onunla sadece motoruma bir depo mazot alabildim, o da 15-20 gün ancak yetiyor” dedi.

'BİR KİLO ÇİKOLATA ALIRIM'

Bir başka emekli ise 4 bin liralık ikramiye ile temel bayram alışverişini bile yapmakta zorlanacağını belirtti.

Emekli vatandaş, “En fazla bir şişe kolonya, bir kilo da çikolata alırım. Torunlar var, harçlığı kredi kartından çekeceğim vereceğim” ifadelerini kullandı.

'ALIM GÜCÜ KALMADI'

Bazı emekliler ise ikramiyenin alım gücünün yıllar içinde ciddi şekilde azaldığını söyledi. Bir vatandaş, geçmişte verilen ikramiye ile kurban alınabildiğini hatırlatarak bugün aynı parayla bunun mümkün olmadığını dile getirdi.

Torunlara harçlık vermekte zorlanacaklarını belirten vatandaş, “Bu şartlarda torunlara harçlık veremeyeceğiz” dedi.

Başka bir emekli de ikramiyenin yetersiz olduğunu ancak yapılabilecek fazla bir şey olmadığını belirterek, “İkramiyeyi alınca çocuklara harçlık vereceğiz ama eskisi gibi değil. 500 lira veremeyiz, belki 150 lira veririz” diye konuştu.