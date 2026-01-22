Asgari ücrette umduğunu bulamayan işçi de emekli maaşında lokması kursağında kalan emekli de 2026 yılında sefalet ücretine mahkum edildi. Meclis'te bol sıfırlı karneye sahip olan Hatipoğlu, yine çalışmalarıyla değil 20 milyonluk saatiyle gündemde. Kolundaki 'bin emekli maaşıyla' bir emeklinin maaşına evet oyu veren AKP'li Nebi Hatipoğlu, emeklilerin sert tepkisiyle karşılaştı.

"KOLUNDAKİ SAAT BİN EMEKLİ MAAŞI"

Devrimci Emekliler Sendikası Şube Başkanı İbrahim Uzun, "O saat 20 milyon TL değerinde. Bin tane emekli maaşına denk. Bu vekil İYİ Parti'den seçildi, AKP'ye geçti. Sahibi olduğu Europen şirketi devletten 50 milyon liralık teşvik aldı.

"20 MİLYONLUK UTANÇ"

Muğla Bodrum'da oturma eylemi yapan emekliler de AKP'li Nebi Hatipoğlu'na tepki gösterdi. Hatipoğlu'nun saatini gösteren emekliler, " Bu '20 bin lira emekliye yeter demek için kalkacak olan kol sadece 20 milyonluk bir saati değil, büyük bir utancı da taşıyor. O kol Cumhur İttifakı'na ait" dedi.