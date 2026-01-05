Milyonlarca emekli ve memurun beklediği maaş zammı TÜİK tarafından son açıklanan enflasyon verisi ile ortaya çıktı. Yüzde 0,89 TÜİK oranı ile maaşlardaki tutarlar ise hesaplanmaya başlandı. Hesaplamanın ardından merak edilen sorulardan biri ise emekli maaşlarının yatacağı tarih oldu. SGK uzmanı Emin Yılmaz, merak edilen soruyu Yeniçağ gazetesine cevaplandırdı.
Emekliler zamlı maaşı o tarihte alacak: SGK uzmanı Emin Yılmaz tarih verdi
SGK uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşlarının son gelen enflasyonun ardından ne zaman yatabileceğine dair tarih verdi. Yılmaz, "Erdoğan imzaladıktan sonra Resmi gazeteye gidiyor. Bugün detaylandırılır. 17'sine kadar yetişebilir" dedi.Süleyman Çay
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 oldu. Bu şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı yüzde 12,19 oldu. 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı bu oranlarla 18 bin 938 TL'ye geldi.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR?
Bin TL seyyanen zam ile memur emeklilerine ise gelecek zam oranı yüzde 18,61 çıktı. En düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'den 60 bin 896 TL'ye gelirken, en düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 TL'den 27 bin 887 TL'ye yükseldi.
TÜİK verilerine ekstra bir eklenmenin ise yapılması beklenmiyor. Bu noktada Meclis’te yasallaşmasının ardından merak edilen bir diğer konu maaşların yatacağı tarih oldu. SGK uzmanı Emin Yılmaz ise Yeniçağ muhabiri Süleyman Çay’a maaşların tarihine dair açıklamalarda bulundu.
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memurlar, zamlı maaşlarını her ay olduğu gibi 15 Ocak tarihinde hesaplarına yatması bekleniyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz, memurlar için Ocak ayının ilk haftası olduğunun altını çizdi.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ZAMAN MAAŞ ZAMLARINI ALACAK?
Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını aldığını hatırlatırken, “Meclis bu hafta açıldı, Karayolları yasası var, oraya ilave edilmesi gerekiyor. Plan ve bütçeye gelip oradan Meclis'e gidecek. Meclis'te onaylandıktan sonra Erdoğan'a gidiyor. Erdoğan imzaladıktan sonra Resmi gazeteye gidiyor. Bugün detaylandırılır. zamlı maaş 17'sine kadar yetişebilir. Yetişmezse diğer ay ek olarak yaparlar” ifadelerini kullandı.
‘EKSTRA BİR ZAM TEMMUZ AYINA KADAR BEKLEMİYORUM’
Ekstra bir seyyanen zammın olmasının şu anda mümkün olmadığının altını çizen Yılmaz, “Ekstra bir zam temmuz ayına kadar beklemiyorum. Kök aylıkları düşük olanlar için eşitlenme olabilir. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL'den 18 bin 940 TL'ye yükseltilecek. Hükümet kanadının bir müdahalesini göremiyorum, çünkü seçim yok.” dedi.