Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı aralık ayı enflasyon verisiyle, SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklilerinin yılın ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 12,19; memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında zam alacak.

Verilecek ücrete isyan eden yurttaşlar basına konuştu.

'SADAKA VERİYOR'

Bir yurttaş "Et olmuş bin lira, peynir olmuş 500 lira, zeytin olmuş 250 lira. Bir simit olmuş 20 lira. Artık yukarıdakiler düşünsün yani. Kendilerine de yaptıkları zammı geri alsınlar. Onlar hak ediyorsa biz de hak ediyoruz.

En azından yüzde 25-30 zam gerekiyordu. Yüzde 12 vermesin, sadaka veriyor. Hayalimiz vardı, gezmeye gidecektik. Edirne’den İstanbul’a giderken düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'VİCDANLARINA KOYSUNLAR ELLERİNİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rizeli hemşehrileri, açıklanan emekli aylığı zam oranlarına tepki gösterirken, bazı emekliler, "Bize az da verse razıyız, çok da verse razıyız, hiç kusura bakmayın" dedi. Bir emekli de "Vicdanlarına koysunlar ellerini; bu maaşla bir hafta geçirebilirler mi?" diye sordu.